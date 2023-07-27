Минтранс Башкирии обратился к водителям с предостережением из-за аномальной жары

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Уже сегодня 27 июля в Уфе и Башкирии столбики термометра поднялись выше 30-градусной отметки. Но это только начало аномальной жары по всей республике, которая по прогнозам синоптиков сохранится до конца первой декады августа.
Жаркая погода не самые лучшие условия для длительных поездок на автомобиле, особенно на автомобиле без системы кондиционирования воздуха.
Так дорожные службы напоминают всем участникам дорожного движения, включая и пешеходов, о необходимости быть максимально внимательными.
— По возможности, переносить поездку на утренние либо вечерние часы. Перед поездкой необходимо проверить автомобиль, рекомендуется проветрить салон. В пути надо чаще останавливаться и умываться прохладной водой. При первых симптомах недомогания лучше остановиться в тени и отдохнуть. При ухудшении самочувствия — привлечь внимание других водителей или позвонить по номеру 112, — порекомендовали в ведомстве.