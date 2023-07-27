Аномальная жара накроет Башкирию в конце июля

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Так, в четверг, 27 июля, температура воздуха в Башкирии составит +28, +33 градуса Цельсия. Существенных осадков в течение дня не предвидится, кратковременные дожди и грозы пройдут на севере региона. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый.
В грядущие выходные температура воздуха ночью составит +15, +20°, местами до +10°, днем +30, +35°. Местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер западный с переходом на юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый.