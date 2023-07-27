Аномальная жара накроет Башкирию в конце июля

Так, в четверг, 27 июля, температура воздуха в Башкирии составит +28, +33 градуса Цельсия. Существенных осадков в течение дня не предвидится, кратковременные дожди и грозы пройдут на севере региона. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый.