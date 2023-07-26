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Published Сегодня, 11:46

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Жара придет в Башкирию уже завтра и останется надолго

26 июля 2023, 11:46
Фото: 1MI

Известно сколько в Башкирии продлится жара, которая придет в республику уже завтра

По прогнозам синоптиков конец июля и начало августа побалуют погодой любителей тепла.

Как известно из прогнозов синоптиков Башгидрометцентра уже завтра столбики термометров по республике достигнут отметки в 33 градуса. Однако погода переменчива и наверняка многих интересует, как долго в республике задержится погода, располагающая к отдыху на пляже и работе под кондиционером.

Так и конец июля и начало августа вплоть до десятых чисел месяца останутся жаркими и днем температура воздуха не опустится ниже 30 градусов Цельсия. Однако облегчат жару уже с 8 августа дожди с грозами.

После 10 августа температура воздуха снизится, ближе к 12 августа днем температура воздуха будет не выше 20 градусов, но к 14 августу снова распогодится и до самого конца месяца средняя температура воздуха днем будет около 26 градусов. Только перед самым наступлением осени в регионе вновь станет прохладно, около 17 градусов.

В Башкирию пришла жара и она будет усугубляться
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#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Башкирии#Аномальная жара#Жара#Летний оздоровительный отдых
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