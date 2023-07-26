Жара придет в Башкирию уже завтра и останется надолго

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как известно из прогнозов синоптиков Башгидрометцентра уже завтра столбики термометров по республике достигнут отметки в 33 градуса. Однако погода переменчива и наверняка многих интересует, как долго в республике задержится погода, располагающая к отдыху на пляже и работе под кондиционером.
Так и конец июля и начало августа вплоть до десятых чисел месяца останутся жаркими и днем температура воздуха не опустится ниже 30 градусов Цельсия. Однако облегчат жару уже с 8 августа дожди с грозами.
После 10 августа температура воздуха снизится, ближе к 12 августа днем температура воздуха будет не выше 20 градусов, но к 14 августу снова распогодится и до самого конца месяца средняя температура воздуха днем будет около 26 градусов. Только перед самым наступлением осени в регионе вновь станет прохладно, около 17 градусов.