Жара придет в Башкирию уже завтра и останется надолго

После 10 августа температура воздуха снизится, ближе к 12 августа днем температура воздуха будет не выше 20 градусов, но к 14 августу снова распогодится и до самого конца месяца средняя температура воздуха днем будет около 26 градусов. Только перед самым наступлением осени в регионе вновь станет прохладно, около 17 градусов.