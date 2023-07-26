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Правительство Башкирии прокомментировало ДТП с дочерью вице-премьера в центре Уфы

26 июля 2023, 11:23
Фото: 1MI

В правительстве высказались о ДТП с дочерью вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова

Инцидент на перекрестке улиц Карла Маркса и Заки Валиди прокомментировала пресс-служба правительства.

Дорожно-транспортное происшествие в которое сегодня в центре Уфы попала дочь Ирека Сагитова подтвердили и прокомментировали в пресс-службе правительства.


— По информации вице-премьера Правительства Ирека Сагитова, его дочь позвонила сообщить, что попала в ДТП. Он, как ответственный, любящий и заботливый отец приехал на место ДТП. Участники аварии живы и здоровы. Устанавливать причины и виновных в совершении дорожно-транспортного происшествия будет соответствующая служба. — пресс-секретарь Правительства Башкортостана.
Дочь заместителя премьер-министра Башкирии попала в ДТП в центре Уфы
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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль
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