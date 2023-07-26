Правительство Башкирии прокомментировало ДТП с дочерью вице-премьера в центре Уфы

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Дорожно-транспортное происшествие в которое сегодня в центре Уфы попала дочь Ирека Сагитова подтвердили и прокомментировали в пресс-службе правительства.
— По информации вице-премьера Правительства Ирека Сагитова, его дочь позвонила сообщить, что попала в ДТП. Он, как ответственный, любящий и заботливый отец приехал на место ДТП. Участники аварии живы и здоровы. Устанавливать причины и виновных в совершении дорожно-транспортного происшествия будет соответствующая служба. — пресс-секретарь Правительства Башкортостана.