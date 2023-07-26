Дочь заместителя премьер-министра Башкирии попала в ДТП в центре Уфы

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
По данным телеканала РЕН ТВ сегодня в Уфе дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в ДТП. Судя по кадрам с места происшествие дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Карла Маркса. Телеканал сообщает, что автомобиль якобы принадлежит самому Иреку Сагитову.
По словам пассажира, который ехал в другом пострадавшем автомобиле, он ехал на зеленый свет, а удар в его авто был достаточно сильным. На видео на голове мужчины бинт и следы крови.
Как сообщает телеканал, месте работают экстренные службы: две кареты скорой и правоохранители. По их данным на место событий также приезжал сам заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов.