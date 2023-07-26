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Дочь заместителя премьер-министра Башкирии попала в ДТП в центре Уфы

26 июля 2023, 10:58
Фото: 1MI

Зам премьер-министра Башкирии приехал на место ДТП в Уфе, в которое попала его дочь

О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ и публикует кадры с места происшествия.

По данным телеканала РЕН ТВ сегодня в Уфе дочь заместителя премьер-министра Башкирии Ирека Сагитова попала в ДТП. Судя по кадрам с места происшествие дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Карла Маркса. Телеканал сообщает, что автомобиль якобы принадлежит самому Иреку Сагитову.

Видео: телеканал РЕН ТВ

По словам пассажира, который ехал в другом пострадавшем автомобиле, он ехал на зеленый свет, а удар в его авто был достаточно сильным. На видео на голове мужчины бинт и следы крови.

Как сообщает телеканал, месте работают экстренные службы: две кареты скорой и правоохранители. По их данным на место событий также приезжал сам заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов.

#Ирина Деревянчук#ДТП#Новости Уфы#Автомобиль#Транспорт#Дороги#18+#Пробки#Видео
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