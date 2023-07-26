Глава ГИБДД Башкирии рассказал о технической проблеме по всей стране

К жителям Башкирии и в частности к автолюбителям обратился глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов. Водителей, как настоящих, так и будущих, просят не паниковать в случае, если их визит совпадет с техническим сбоем программного обеспечения. Сбои могут создавать трудности при регистрации транспортных средств, а также при выдаче водительского удостоверения.