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Глава ГИБДД Башкирии рассказал о технической проблеме по всей стране

26 июля 2023, 10:26
Фото: 1MI

Глава ГИБДД Башкирии предупредил о проблеме с регистрацией автомобилей и выдачей прав

О проблемах в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Владимир Севастьянов рассказал в своем телеграм-канале 26 июля.

К жителям Башкирии и в частности к автолюбителям обратился глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов. Водителей, как настоящих, так и будущих, просят не паниковать в случае, если их визит совпадет с техническим сбоем программного обеспечения. Сбои могут создавать трудности при регистрации транспортных средств, а также при выдаче водительского удостоверения.

Особое внимание обратил Владимир Севастьянов на то, что проблема носит исключительно технический характер и наблюдается на территории всей страны, а специалисты активно устраняют причины сбоя.

Глава ГИБДД Башкирии пообещал, что в работоспособность подразделений Госавтоинспекции будет восстановлена в ближайшее время и принес извинения за причиненные неудобства.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Уфы#Новости Башкирии#Транспорт#Автомобиль#Дороги
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