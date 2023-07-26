Глава ГИБДД Башкирии рассказал о технической проблеме по всей стране

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
К жителям Башкирии и в частности к автолюбителям обратился глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов. Водителей, как настоящих, так и будущих, просят не паниковать в случае, если их визит совпадет с техническим сбоем программного обеспечения. Сбои могут создавать трудности при регистрации транспортных средств, а также при выдаче водительского удостоверения.
Особое внимание обратил Владимир Севастьянов на то, что проблема носит исключительно технический характер и наблюдается на территории всей страны, а специалисты активно устраняют причины сбоя.
Глава ГИБДД Башкирии пообещал, что в работоспособность подразделений Госавтоинспекции будет восстановлена в ближайшее время и принес извинения за причиненные неудобства.