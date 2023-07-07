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Ограничение на дорогах в аномальную жару ввела ГИБДД Башкирии

7 июля 2023, 06:08
Фото: 1MI

В Башкирии в связи с жаркой погодой ограничат движение грузовых автомобилей

Ограничения будут действовать днем в течение 12 часов, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

Как сообщил глава региональной Госавтоинспекции, ограничение вводится в связи с тем, что дневная температура воздуха в Башкирии, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни может превысить +32 градуса Цельсия. Так, ограничения будут действовать в светлое время суток — с 10:00 до 22:00.

Водителям грузовых авто рекомендуется заранее продумать время передвижения.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии 7 июля ограничат движение по трассе М-5 для всех видов транспорта. Запрет вводится в связи с производственными работами на железнодорожном переезде Аксеново — Глуховская на 1466 км Аксаковской дистанции пути.

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