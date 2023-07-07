Ограничение на дорогах в аномальную жару ввела ГИБДД Башкирии

Как сообщил глава региональной Госавтоинспекции, ограничение вводится в связи с тем, что дневная температура воздуха в Башкирии, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни может превысить +32 градуса Цельсия. Так, ограничения будут действовать в светлое время суток — с 10:00 до 22:00.