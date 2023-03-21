Стало известно, что будет с истекшими водительскими правами жителей Башкирии

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Срок действия водительских удостоверений, истекших в 2022 году или истекающих в 2023, автоматически продлен на три года. О этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Владимира Колокольцева.
— Отмечу, что срок действия всех российских водительских удосДтоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года, — сказал министр на расширенной коллегии ведомства.
Информационный портал «Объясняем» отмечает, что данное постановление главы МВД затронет порядка пяти миллионов водительских удостоверений. Однако водителям все же придется оформить новый документ в случае, если срок действия прав истёк раньше первого января 2022 года. Кроме того, автопродлению подлежат исключительно национальные удостоверения.
Напомним, днем ранее Радий Хабиров представил нового главу МВД Башкирии Александра Прядко. Глава республики назвал Прядко «достойным человеком», а также пожелал ему удачи. Официально должность главы ведомства занял ещё 10 марта. Представил личному составу нового главу ведомства министр МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Отмечается, что он, учитывая специфику криминогенной обстановки в республике, потребовал от Александра Прядко более системно выстраивать работу с несовершеннолетними.