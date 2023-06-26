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Уфимке выплатят 500 тысяч рублей за страшные приключения в автобусе «Башавтотранса»

26 июня 2023, 10:38
Фото: 1MI

«Башавтотранс» выплатит выпавшей из автобуса и попавшей под колеса уфимке полмиллиона

О решении суда компенсировать пострадавшей ущерб в размере 500 тысяч сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 26 июня.

История произошедшая с пассажиркой автобуса № 69 перевозчика ГУП «Башавтотранс» пришла к логическому завершению в суде. В феврале 2022 года уфимке зажало руку дверями автобуса и когда пассажиры сообщили об этом водителю, тот на ходу открыл двери автобуса. Мало того что женщина выпала из автобуса при таком маневре, автобус еще и наехал на нее, тем самым нанес тяжкий вред ее здоровью.

Надзорное ведомство не только провело проверку по факту вопиющего ДТП, но и стало поводом для обращения в Калининский районный суд с требованием взыскать с предприятия-перевозчика 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и суд с данным иском согласился.

Что касается водителя, то его суд признал виновным в «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», и приговорил к 1 году ограничения свободы и лишил его права управлять любыми транспортными средствами на трехлетний срок.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Общественный транспорт#Приговор#Суд
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