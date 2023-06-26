Уфимке выплатят 500 тысяч рублей за страшные приключения в автобусе «Башавтотранса»

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
История произошедшая с пассажиркой автобуса № 69 перевозчика ГУП «Башавтотранс» пришла к логическому завершению в суде. В феврале 2022 года уфимке зажало руку дверями автобуса и когда пассажиры сообщили об этом водителю, тот на ходу открыл двери автобуса. Мало того что женщина выпала из автобуса при таком маневре, автобус еще и наехал на нее, тем самым нанес тяжкий вред ее здоровью.
Надзорное ведомство не только провело проверку по факту вопиющего ДТП, но и стало поводом для обращения в Калининский районный суд с требованием взыскать с предприятия-перевозчика 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и суд с данным иском согласился.
Что касается водителя, то его суд признал виновным в «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», и приговорил к 1 году ограничения свободы и лишил его права управлять любыми транспортными средствами на трехлетний срок.