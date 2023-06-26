Уфимке выплатят 500 тысяч рублей за страшные приключения в автобусе «Башавтотранса»

История произошедшая с пассажиркой автобуса № 69 перевозчика ГУП «Башавтотранс» пришла к логическому завершению в суде. В феврале 2022 года уфимке зажало руку дверями автобуса и когда пассажиры сообщили об этом водителю, тот на ходу открыл двери автобуса. Мало того что женщина выпала из автобуса при таком маневре, автобус еще и наехал на нее, тем самым нанес тяжкий вред ее здоровью.