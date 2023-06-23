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В «Башавтотранс» за главой одного из филиалов пришли сотрудники ФСБ

23 июня 2023, 06:29
Фото: 1MI

Главу филиала «Башавтотранса» ФСБ поймали на мошенничестве на пять млн рублей

О том, что подозреваемый задержан и помещен под стражу сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии 23 июня.

В ГУП «Башавтотранс» очередной скандал. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ глава одного из филиалов за четыре года устроил на предприятия четверых сотрудников, которые фактически не работали, но заработную плату исправно получали, а точнее получал деньги на работу «мертвых душ» руководитель неуказанного филиала.

Наработки в отношении руководителя филиала предприятия сотрудники ФСБ передали следствию, которое возбудило в отношении должностного лица уголовное дело по статье «мошенничество», а Кировский райсуд Уфы решил поместить подозреваемого под стражу. Сообщается, что предварительное расследование дела все еще продолжается.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Суд#Общественный транспорт
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