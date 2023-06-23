В «Башавтотранс» за главой одного из филиалов пришли сотрудники ФСБ

В ГУП «Башавтотранс» очередной скандал. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ глава одного из филиалов за четыре года устроил на предприятия четверых сотрудников, которые фактически не работали, но заработную плату исправно получали, а точнее получал деньги на работу «мертвых душ» руководитель неуказанного филиала.