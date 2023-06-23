В «Башавтотранс» за главой одного из филиалов пришли сотрудники ФСБ

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В ГУП «Башавтотранс» очередной скандал. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ глава одного из филиалов за четыре года устроил на предприятия четверых сотрудников, которые фактически не работали, но заработную плату исправно получали, а точнее получал деньги на работу «мертвых душ» руководитель неуказанного филиала.
Наработки в отношении руководителя филиала предприятия сотрудники ФСБ передали следствию, которое возбудило в отношении должностного лица уголовное дело по статье «мошенничество», а Кировский райсуд Уфы решил поместить подозреваемого под стражу. Сообщается, что предварительное расследование дела все еще продолжается.