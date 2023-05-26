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«Башавтотранс» прокомментировал ДТП с двумя автобусами в Уфе, где пострадал ребенок

26 мая 2023, 11:36
Фото: 1MI

Стало известно состояние девочки, пострадавшей в ДТП с двумя автобусами в Уфе

В Уфе в результате столкновения двух автобусов пострадала маленькая девочка. Автобусы столкнулись сегодня, 26 мая, на улице Первомайской. О состоянии девочки рассказывает UFA1.RU со ссылкой на замгендиректора по безопасности «Башавтотранс» Владимир Хушкин.

Как сообщил Хушкин изданию UFA1.RU, ребенок пострадало несильно. Девочку доставили в больницу для проведения осмотра.

По информации Госавтоинспекции Уфы, столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и ПАЗ, один из которых осуществляет перевозки по маршруту №258 и принадлежит частному перевозчику «Автомиг». По словам Хушкина, это уже не первый раз, когда им приходится сталкиваться с данным перевозчиком. В частности, он упомянул о о дорожном инциденте, случившемся в январе этого года.

Водитель автобуса, принадлежащего частному перевозчику, выехал на перекресток, не убедившись в безопасности маневра. На дороге ему встретился автобус «Башавтотранса», который пытался уйти от неминуемого столкновения, но безуспешно: автомобиль врезался в здание. Тогда один из пассажиров буквально вылетел из салона автобуса в окно, ещё несколько человек получили различные травмы.

— Опять ДТП, опять с этой же компанией, но тут уже всё однозначно. Если тогда еще можно было поспорить, то в этот раз — нет, — прокомментировал Хушкин.

Также, по мнению Хушкина, некорректное поведение «частников» далеко не редкость. В частности, с этим приходится сталкиваться на остановках, где между водителями разворачивается настоящая борьба за пассажиров.

— Это уже второй раз, когда они становятся виновными. Большинство водителей там, скажем так, не местные. Если сказать по-честному, то в 9 из 10 случаев виновными признают частную компанию, — резюмировал он.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Общественный транспорт#Автобусы#ДТП с автобусом#Город#Происшествия
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