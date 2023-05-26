«Башавтотранс» прокомментировал ДТП с двумя автобусами в Уфе, где пострадал ребенок

По информации Госавтоинспекции Уфы, столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и ПАЗ, один из которых осуществляет перевозки по маршруту №258 и принадлежит частному перевозчику «Автомиг». По словам Хушкина, это уже не первый раз, когда им приходится сталкиваться с данным перевозчиком. В частности, он упомянул о о дорожном инциденте, случившемся в январе этого года.