«Башавтотранс» прокомментировал ДТП с двумя автобусами в Уфе, где пострадал ребенок

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Как сообщил Хушкин изданию UFA1.RU, ребенок пострадало несильно. Девочку доставили в больницу для проведения осмотра.
По информации Госавтоинспекции Уфы, столкнулись два пассажирских автобуса «Лотос» и ПАЗ, один из которых осуществляет перевозки по маршруту №258 и принадлежит частному перевозчику «Автомиг». По словам Хушкина, это уже не первый раз, когда им приходится сталкиваться с данным перевозчиком. В частности, он упомянул о о дорожном инциденте, случившемся в январе этого года.
Водитель автобуса, принадлежащего частному перевозчику, выехал на перекресток, не убедившись в безопасности маневра. На дороге ему встретился автобус «Башавтотранса», который пытался уйти от неминуемого столкновения, но безуспешно: автомобиль врезался в здание. Тогда один из пассажиров буквально вылетел из салона автобуса в окно, ещё несколько человек получили различные травмы.
— Опять ДТП, опять с этой же компанией, но тут уже всё однозначно. Если тогда еще можно было поспорить, то в этот раз — нет, — прокомментировал Хушкин.
Также, по мнению Хушкина, некорректное поведение «частников» далеко не редкость. В частности, с этим приходится сталкиваться на остановках, где между водителями разворачивается настоящая борьба за пассажиров.
— Это уже второй раз, когда они становятся виновными. Большинство водителей там, скажем так, не местные. Если сказать по-честному, то в 9 из 10 случаев виновными признают частную компанию, — резюмировал он.