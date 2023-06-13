Раскрыта смертность в Башкирии с начала 2023 года

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Так, в период с января по апрель текущего года скончалось 16 008 жителей Башкирии, что на 1 841 человека (или на 10,3%) меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Наряду с этим отмечается снижение показателей младенческой смертности в регионе. За указанный период в Башкирии скончалось 45 малышей в возрасте до одного года, что на 27,4% ниже по сравнению с 2022 годом. Тогда, по данным Росстата, не стало 62 младенцев.
При этом за четыре первых месяца 2022 года в Башкирии на свет появился 11 621 ребенок, что на 3,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Тогда за январь–апрель в Башкирии родилось 12 079 детей.
Естественная убыль населения в Башкирии по итогам января-апреля составила 4 387 человек (в 2022-м этот показатель был выше — 5 772).
При этом за четыре первых месяца 2022 года в Башкирии на свет появился 11 621 ребенок, что на 3,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Тогда за январь–апрель в Башкирии родилось 12 079 детей.
Естественная убыль населения в Башкирии по итогам января-апреля составила 4 387 человек. Годом ранее данный показатель был выше — 5 772 человека.