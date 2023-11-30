Данные аналитиков

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Ноябрь 2023
Жители Башкирии стали меньше тратить на рестораны и больше — на развлечения
РБК-Уфа со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
30 ноября 2023, 15:31
Жители Башкирии стали меньше пить и курить
30 ноября 2023, 14:51
102 ребенка в возрасте до одного года погибло в Башкирии
7 ноября 2023, 04:59
Июль 2023
Тысячи жителей Башкирии стали жертвами кровососущих насекомых
От укусов клещей пострадали 2,7 тысяч детей из общего числа обратившихся в республиканские медучреждения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ
6 июля 2023, 16:40
Июнь 2023
Раскрыта смертность в Башкирии с начала 2023 года
Годом ранее показатели смертности показатели были выше на 10,3%, следует из данных Росстата
13 июня 2023, 05:08
Названы районы Башкирии, где больше всего детей с ожирением
Показатель заболеваемости в городах и районах Башкирии вырос в сравнении с данными прошлый лет, сообщает Роспотребнадзор РБ в собственном докладе.
4 июня 2023, 07:00

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