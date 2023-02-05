Стала известна одна из самых быстроразвивающихся причин смертности в Башкирии

По словам чиновника, для рака характерно образование аномальных клеток, а основным фактором риска могут стать употребление алкогольных напитков, курение, нездоровое питание и отсутствие физической активности. Подчеркивается, что они также представляют собой общие факторы риска возникновения других неинфекционных заболеваний.