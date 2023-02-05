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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Стала известна одна из самых быстроразвивающихся причин смертности в Башкирии

5 февраля 2023, 11:27
Фото: 1MI
Названы также главные факторы риска возникновения заболевания.

Одной из самых быстроразвивающихся причин смертности является рак. Об этом сообщил экс-министр здравоохранения Башкирии, а ныне руководитель администрации главы региона Максим Забелин в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, для рака характерно образование аномальных клеток, а основным фактором риска могут стать употребление алкогольных напитков, курение, нездоровое питание и отсутствие физической активности. Подчеркивается, что они также представляют собой общие факторы риска возникновения других неинфекционных заболеваний.

Так, возникновение 30-50% раковых заболеваний можно, избегая перечисленных факторов риска. Поможет в этом и ранняя диагностика.

— Кроме того, бремя рака уменьшается путем раннего выявления рака и ведения пациентов, у которых развиваются онкологические заболевания. При ранней диагностике и соответствующем лечении существует высокая вероятность излечения, — Максим Забелин.

Подчеркивается, что власти планомерно добиваются снижения смертности при помощи ранней диагностики, в частности, в республике «работает обширная программа скрининга, которая также помогает выявлять болезнь у населения».

#Элина Сайфранова
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