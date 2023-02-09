Несбывшиеся мечты: Башкирия годами опережает Татарстан по младенческой смертности

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В 2020 году в Башкирии зарегистрировали самый высокий в ПФО показатель младенческой смертности: 5,8 случаев на одну тысячу родившихся детей. По данным Росстата, в 2020 году в Башкирии умерли 237 детей в возрасте до года, тогда как в Татарстане за это же время скончались 169 детей.
Башкирия стала одним из лидеров по перинатальной смертности в 2021 году: 9,19 на одну тысячу рожденных детей. Хуже в ПФО дела обстояли только в Ульяновской области. При этом среднее число рожденных детей на тысячу женщин в 2010 году составляло 1680, а теперь снизилось до 1550.
В то же время младенческая смертность в Башкирии оставалась высокой и в 2021 году - тогда в нашей республике умерли 187 младенцев, тогда как в Татарстане не стало 138 детей до года.
Согласно статистике за период с января по ноябрь 2022 года, в тройку «лидеров» по младенческой смертности в Приволжском федеральном округе вошли и Башкортостан, и Татарстан, но в Башкирии за этот период умерли 144 младенца, а в Татарстане 118, между ними со 120 младенческими смертями разместилась Самарская область.
Несмотря на статистику, в декабре минувшего года Минтруд Башкирии, ссылаясь на данные Росстата, сообщал о все более активном снижении младенческой смертности в республике. За 10 месяцев 2022 года, с января по октябрь, по данным ведомства, в Башкирии было зафиксировано снижение младенческой смертности на 31,6%.