Несбывшиеся мечты: Башкирия годами опережает Татарстан по младенческой смертности

В 2020 году в Башкирии зарегистрировали самый высокий в ПФО показатель младенческой смертности: 5,8 случаев на одну тысячу родившихся детей. По данным Росстата, в 2020 году в Башкирии умерли 237 детей в возрасте до года, тогда как в Татарстане за это же время скончались 169 детей.