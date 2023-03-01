За январь в Башкирии почти вдвое увеличилась смертность от передозировки наркотиками

В токсикологическом мониторинге Роспотребнадзора по Башкирии приведены данные не только об алкогольных отравлениях, но и о наркотических. Количество летальных случаев передозировки запрещенными веществами за январь нынешнего года основательно превысило прошлогодние показатели и составило 25 случаев, против 14 в январе 2022 года.