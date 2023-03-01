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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

За январь в Башкирии почти вдвое увеличилась смертность от передозировки наркотиками

1 марта 2023, 15:56
Фото: 1MI
В январе 2023 года от передозировки в республике умерли 25 человек.

В токсикологическом мониторинге Роспотребнадзора по Башкирии приведены данные не только об алкогольных отравлениях, но и о наркотических. Количество летальных случаев передозировки запрещенными веществами за январь нынешнего года основательно превысило прошлогодние показатели и составило 25 случаев, против 14 в январе 2022 года.

“Антилидером” стала Уфа, в столице наркотики унесли жизни 18 человек, три человека умерло от передозировки в Стерлитамаке, отличился и Благовещенский район с двумя случаями. От передозировки также умерли по одному наркопотребителю в городе Салават и в Дуванском районе.

В январе 2023 года Стерлитамак переплюнул Уфу по количеству отравлений алкоголем
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#Ирина Деревянчук#Наркотики#Общество
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