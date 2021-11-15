mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Радий Хабиров остался недоволен показателями смертности в ДТП на дорогах Башкирии

15 ноября 2021, 07:21
Фото: 1mediainvest
15 ноября на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, что количество смертей на дорогах республики увеличилось.

15 ноября, в ходе оперативки в правительстве Башкирии, обстановку на дорогах Радий Хабиров назвал сложной, рассказав о том, что на прошлой неделе он участвовал в межведомственном совещании, в ходе которого обстоятельно обсудили текущую ситуацию.

Количество ДТП снизилось, но количество смертей увеличилось. К сожалению, мы в этом году не достигнем тех показателей, которые перед собой ставили. Радий Хабиров

Также он рассказал о ряде намеченных решений, которые помогут снизить количество смертей на дорогах.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48