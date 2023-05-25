Поправки в конституцию Башкирии одобрили депутаты: что изменится

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Конституция региона будет дополнена несколькими новыми положениями. Такими, как определение структуры Госсобрания-Курултая, закрепление порядка избрания спикера и его заместителей, а также формирование президиума, постоянных комитетов и комиссий. Помимо этого будут расширены полномочия Курултая: парламент будет контролировать соблюдение законодательства в республике.
Согласно тому же законопроекту, глава Башкирии обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов региона с другими ветвями власти республики и организует их взаимодействие с органами единой системы публичной власти России. Правом законодательной инициативы также будет наделена молодежная палата при Курултае.
Помимо этого в законопроекте оговаривается перечень вопросов, отнесенных к ведению регионального правительства. Предполагается, что глава республики руководит кабмином, а его работу, в свою очередь, организует премьер-министр.