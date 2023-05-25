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Поправки в конституцию Башкирии одобрили депутаты: что изменится

25 мая 2023, 11:04
Фото: 1MI

Депутаты Башкирии одобрили изменения в Конституцию республики

Депутаты регионального парламента первом чтении приняли законопроект об изменении в Конституции РБ. В частности, он приводит основной закон республики в соответствие с федеральным законодательством в части организации публичной власти в регионах России, сообщает пресс-служба Курултая

Конституция региона будет дополнена несколькими новыми положениями. Такими, как определение структуры Госсобрания-Курултая, закрепление порядка избрания спикера и его заместителей, а также формирование президиума, постоянных комитетов и комиссий. Помимо этого будут расширены полномочия Курултая: парламент будет контролировать соблюдение законодательства в республике.

Согласно тому же законопроекту, глава Башкирии обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов региона с другими ветвями власти республики и организует их взаимодействие с органами единой системы публичной власти России. Правом законодательной инициативы также будет наделена молодежная палата при Курултае.

Помимо этого в законопроекте оговаривается перечень вопросов, отнесенных к ведению регионального правительства. Предполагается, что глава республики руководит кабмином, а его работу, в свою очередь, организует премьер-министр.

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