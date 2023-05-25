Поправки в конституцию Башкирии одобрили депутаты: что изменится

Конституция региона будет дополнена несколькими новыми положениями. Такими, как определение структуры Госсобрания-Курултая, закрепление порядка избрания спикера и его заместителей, а также формирование президиума, постоянных комитетов и комиссий. Помимо этого будут расширены полномочия Курултая: парламент будет контролировать соблюдение законодательства в республике.