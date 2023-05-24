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Верховный суд Башкирии оставил под стражей активистку Рамилю Саитову*

24 мая 2023, 10:03
Фото: пресс-служба Кировского райсуда Уфы

Обвиняемую в призывах к дезертирству Рамилю Саитову* оставили под стражей до 16 июля

Рамилю Саитову* обвиняют в призывах к дезертирству. Накануне, Кировский суд арестовал активистку, а сегодня, 24 мая, Верховный суд РБ оставил данное решение без изменений.

Сегодня, 24 мая, в Верховном суде Башкирии состоялось заседание по апелляции активистки Рамили Саитовой*. Напомним, что женщину обвиняют в «Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», 17 мая Кировский райсуд Уфы арестовал активистку до 16 июля.

Как сообщили Mkset в пресс-службе Верховного суда РБ, решение первой инстанции было оставлено без изменений.

Отметим, что стать 280.4 в УК РФ была введена летом 2022 года, по ней 56-летней активистке может грозить до шести лет лишения свободы. В ноябре 2022 года Рамиля Саитова* в своем YouTube-канале выложила видео с призывами для участников СВО, следствие посчитало это призывами к дезертирству.

К слову, в августе прошлого года Рамиля Саитова* вышла из тюрьмы Стерлитамака, где отбывала наказание за призывы к экстремизму. Тогда женщина также записала ролик на Youtube, в котором призвала сносить кресты на Урале и выселять армян из Башкирии. 

* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Элина Сайфранова
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