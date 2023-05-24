Верховный суд Башкирии оставил под стражей активистку Рамилю Саитову*

Отметим, что стать 280.4 в УК РФ была введена летом 2022 года, по ней 56-летней активистке может грозить до шести лет лишения свободы. В ноябре 2022 года Рамиля Саитова* в своем YouTube-канале выложила видео с призывами для участников СВО, следствие посчитало это призывами к дезертирству.