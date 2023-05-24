Верховный суд Башкирии оставил под стражей активистку Рамилю Саитову*

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Сегодня, 24 мая, в Верховном суде Башкирии состоялось заседание по апелляции активистки Рамили Саитовой*. Напомним, что женщину обвиняют в «Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», 17 мая Кировский райсуд Уфы арестовал активистку до 16 июля.
Как сообщили Mkset в пресс-службе Верховного суда РБ, решение первой инстанции было оставлено без изменений.
Отметим, что стать 280.4 в УК РФ была введена летом 2022 года, по ней 56-летней активистке может грозить до шести лет лишения свободы. В ноябре 2022 года Рамиля Саитова* в своем YouTube-канале выложила видео с призывами для участников СВО, следствие посчитало это призывами к дезертирству.
К слову, в августе прошлого года Рамиля Саитова* вышла из тюрьмы Стерлитамака, где отбывала наказание за призывы к экстремизму. Тогда женщина также записала ролик на Youtube, в котором призвала сносить кресты на Урале и выселять армян из Башкирии.
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.