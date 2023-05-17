Отсидевшая срок за призывы к экстремизму Рамиля Саитова* вновь оказалась в СИЗО Уфы

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Рамиля Саитова, освободившаяся из колонии в городе Стерлитамак в августе прошлого года снова оказалась в местах лишения свободы. На этот раз в следственном изоляторе Саитова оказалась из-за выложенного в ее канале видео с призывом к участникам СВО.
— Личное видеообращение к мобилизованным на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации гражданам, задействованным в СВО, с целью призвать их к совершению дезертирства с оружием, вверенным по службе, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 338 УК РФ, — раскрыли суть видеообращения Саитовой.
Сейчас Рамиля Саитова органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».
В пресс-службе Кировского райсуда подчеркивают, что «ранее осужденная за совершение преступления экстремистской направленности на путь исправления Саитова не встала, от своих идеологических позиций не отказалась и, имея непогашенную судимость, проявляя явное неуважение к обществу и государству, демонстративно продолжила противоправную деятельность, направленную на призывы граждан к совершению преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, умышленно игнорируя наложенное приговором суда в отношении неё ограничение».
Суд удовлетворил постановление следователя и заключил Рамилю Саитову под стражу до 16 июля нынешнего года.
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.