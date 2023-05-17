Отсидевшая срок за призывы к экстремизму Рамиля Саитова* вновь оказалась в СИЗО Уфы

В пресс-службе Кировского райсуда подчеркивают, что «ранее осужденная за совершение преступления экстремистской направленности на путь исправления Саитова не встала, от своих идеологических позиций не отказалась и, имея непогашенную судимость, проявляя явное неуважение к обществу и государству, демонстративно продолжила противоправную деятельность, направленную на призывы граждан к совершению преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, умышленно игнорируя наложенное приговором суда в отношении неё ограничение».