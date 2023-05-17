mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Изображение материала

Отсидевшая срок за призывы к экстремизму Рамиля Саитова* вновь оказалась в СИЗО Уфы

17 мая 2023, 14:48
Фото: пресс-служба Кировского райсуда Уфы

Рамилю Саитову, сидевшую за призывы к экстремизму, арестовали за призыв бежать с СВО

В ноябре 2022 года активистка в своем-YouTube канале выложила видео с призывами для участников СВО, это оказались призывы к дезертирству, сообщила пресс-служба Кировского райсуда Уфы 17 мая.

Рамиля Саитова, освободившаяся из колонии в городе Стерлитамак в августе прошлого года снова оказалась в местах лишения свободы. На этот раз в следственном изоляторе Саитова оказалась из-за выложенного в ее канале видео с призывом к участникам СВО.

— Личное видеообращение к мобилизованным на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации гражданам, задействованным в СВО, с целью призвать их к совершению дезертирства с оружием, вверенным по службе, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 338 УК РФ, — раскрыли суть видеообращения Саитовой.

Сейчас Рамиля Саитова органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

В пресс-службе Кировского райсуда подчеркивают, что «ранее осужденная за совершение преступления экстремистской направленности на путь исправления Саитова не встала, от своих идеологических позиций не отказалась и, имея непогашенную судимость, проявляя явное неуважение к обществу и государству, демонстративно продолжила противоправную деятельность, направленную на призывы граждан к совершению преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, умышленно игнорируя наложенное приговором суда в отношении неё ограничение».

Суд удовлетворил постановление следователя и заключил Рамилю Саитову под стражу до 16 июля нынешнего года.

* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

Призывавшая сносить кресты в Башкирии активистка Рамиля Саитова выходит на свободу
Узнать подробнее
Читайте также:
Рамилю Саитову* забрали в полицию с выставки Евгении Васильевой в музее в Уфе
#Общество#Новости Башкирии#Суд#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Администраторы башкирских телеграм-каналов задержаны полицией за вымогательство
Сегодня, 12:48
Богом забытое место: как выглядит парк имени Гастелло, не обновленный к 450-летию Уфы
Сегодня, 06:28
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
Вчера, 12:00
«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:22
«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих
Сегодня, 06:33
Серпуховский лифтостроительный завод начал производство новых лифтов
Сегодня, 07:06