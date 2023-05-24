Мэрия Уфы ищет подрядчиков для разработки проектов планировки за Госцирком

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
Сообщается, что сегодня, 24 мая, главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы в рамках двух аукционах выберет подрядчиков для разработки проектов планировки и межевания территории в Октябрьском районе города. В частности, речь идет об участке микрорайона Сипайлово-2, ограниченного улицами Гагарина, Рыльского, набережной реки Уфы и академика Королева площадью 46,2 га и территории, ограниченной Парковой улицей и границей городских лесов площадью 10,8 га.
Так, при разработке проекта планировки и межевания Сипайлово-2 подрядчику необходимо будет предусмотреть возможность размещения там музыкальной школы, объектов социально-бытового обслуживания, при этом поликлиники и диагностические центры расположатся в отдельно стоящих зданиях. Также нужно определить объемы сноса строений и максимально сохранить деревья. Срок выполнения работ — до 30 сентября.
При разработке проекта подрядчику нужно будет учесть возможность размещения на данной территории снегоплавильного пункта или места складирования снега, определить границы зон планируемого размещения социально-культурных объектов и предусмотреть максимальное сохранение озеленения. Срок выполнения работ — до 30 июня.