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Мэрия Уфы ищет подрядчиков для разработки проектов планировки за Госцирком

24 мая 2023, 09:02
Фото: 1MI
Мэрия Уфы приступила к проектированию территории за Госцирком, где планируется снести часть строений, следует из документов на портале госзакупок.

Сообщается, что сегодня, 24 мая, главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы в рамках двух аукционах выберет подрядчиков для разработки проектов планировки и межевания территории в Октябрьском районе города. В частности, речь идет об участке микрорайона Сипайлово-2, ограниченного улицами Гагарина, Рыльского, набережной реки Уфы и академика Королева площадью 46,2 га и территории, ограниченной Парковой улицей и границей городских лесов площадью 10,8 га.

Так, при разработке проекта планировки и межевания Сипайлово-2 подрядчику необходимо будет предусмотреть возможность размещения там музыкальной школы, объектов социально-бытового обслуживания, при этом поликлиники и диагностические центры расположатся в отдельно стоящих зданиях. Также нужно определить объемы сноса строений и максимально сохранить деревья. Срок выполнения работ — до 30 сентября.

При разработке проекта подрядчику нужно будет учесть возможность размещения на данной территории снегоплавильного пункта или места складирования снега, определить границы зон планируемого размещения социально-культурных объектов и предусмотреть максимальное сохранение озеленения. Срок выполнения работ — до 30 июня.

#Азамат Нухов#Общество#Город
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