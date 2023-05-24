Мэрия Уфы ищет подрядчиков для разработки проектов планировки за Госцирком

Сообщается, что сегодня, 24 мая, главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы в рамках двух аукционах выберет подрядчиков для разработки проектов планировки и межевания территории в Октябрьском районе города. В частности, речь идет об участке микрорайона Сипайлово-2, ограниченного улицами Гагарина, Рыльского, набережной реки Уфы и академика Королева площадью 46,2 га и территории, ограниченной Парковой улицей и границей городских лесов площадью 10,8 га.