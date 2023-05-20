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В Башкирии умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

20 мая 2023, 12:15
Фото: Олег Фролов // Вконтакте

В Башкирии умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Башкирии умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Козимир. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Олег Фролов сегодня, 20 мая.

Мэр Кумертау Олег Фролов написал в соцсетях, что умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Козимир, которому в феврале этого года исполнилось 100 лет.

— Боль на сердце. Владимир Иванович — человек-история, вековая история, наполненная невероятными воспоминаниями, подвигами и достижениями. Выражаю соболезнования семье, близким Владимира Ивановича. Огромная благодарность за Великую Победу. Низкий поклон. Вечная память герою! — написал Олег Фролов.

Напомним, приблизительно в России проживает около 66 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. При этом Минтруда РФ утверждает, что только за первый квартал этого года ушли из жизни около шести тысяч российских ветеранов войны.

 

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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