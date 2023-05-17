mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Уфе перекроют улицу Менделеева

17 мая 2023, 12:01

В Уфе 20 мая в течение нескольких часов закроют для проезда участок улицы Менделеева

Ограничения связаны с проведением «Зеленого марафона»

В Уфе 20 мая в период с 09:00 до 16:00 будет ограничен проезд по улице Менделеева. В частности, для проезда будет недоступен участок от улицы 50 лет СССР до улицы Сагита Агиша. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что перекрытие дороги связано с проведением «Зеленого марафона». В мэрии отмечают, что в этот день в Уфе также изменится схема движения общественного транспорта.

Напомним, ранее в уфимской администрации рассказали, какие мероприятия ожидают участников «Дня 1000 велосипедистов», который пройдет в Уфе уже в следующие выходные.

Читайте также:
В Уфе перекроют проспект ОктябряВ Уфе почти на две недели перекроют спуск к Монументу ДружбыСегодня в Уфе начинается ремонт дороги и трамвайных путей на улице МенделееваВласти Уфы назвали жителям объездные пути из-за ремонта Шакшинского моста
#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
Администраторы башкирских телеграм-каналов задержаны полицией за вымогательство
Сегодня, 12:48
Богом забытое место: как выглядит парк имени Гастелло, не обновленный к 450-летию Уфы
Сегодня, 06:28
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
Вчера, 12:00
«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:22
«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих
Сегодня, 06:33
Серпуховский лифтостроительный завод начал производство новых лифтов
Сегодня, 07:06