В Уфе перекроют улицу Менделеева

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В Уфе 20 мая в период с 09:00 до 16:00 будет ограничен проезд по улице Менделеева. В частности, для проезда будет недоступен участок от улицы 50 лет СССР до улицы Сагита Агиша. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что перекрытие дороги связано с проведением «Зеленого марафона». В мэрии отмечают, что в этот день в Уфе также изменится схема движения общественного транспорта.
Напомним, ранее в уфимской администрации рассказали, какие мероприятия ожидают участников «Дня 1000 велосипедистов», который пройдет в Уфе уже в следующие выходные.