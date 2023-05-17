В Уфе перекроют улицу Менделеева

В Уфе 20 мая в период с 09:00 до 16:00 будет ограничен проезд по улице Менделеева. В частности, для проезда будет недоступен участок от улицы 50 лет СССР до улицы Сагита Агиша. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.