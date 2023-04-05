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Власти раскрыли, что будет с Уфой при ремонте моста в Шакше и будет ли понтонный мост

5 апреля 2023, 12:57
Фото: 1MI
Жители обеспокоены тем, что летом из-за наполовину закрытого моста будут «огромные пробки».

Как известно мэрия Уфы заключила контракт на капитальный ремонт моста в Шакше, состояние которого ранее признали неудовлетворительным. Продлится капремонт до 2025 года, однако жители Шакши, а также уфимцы, которые регулярно пересекают Шакшинский мост не на шутку обеспокоены.

Так жительница города Елена С. озвучила вопрос, который тревожит множество граждан, на странице у главы Башкирии Радия Хабирова. Женщина поинтересовалась, будут ли возводить понтонный мост на время ремонтных работ Шакшинского моста.

— Ведь летом будут огромные пробки и ½ открытого моста не поможет решить данную проблему, — мотивировала свой интерес к теме Елена С. и получила ответ от администрации Уфы.

Из ответа городской администрации становится понятно, что вопрос устройства понтонного моста вблизи Шакшинского моста прорабатывается, но по состоянию на 4 апреля вопрос не решен.

— Прорабатываются вопросы по перекрытию движения на время проведения ремонтных работ на существующем мостовом сооружении, в том числе рассматриваются варианты изменения схем движения маршрутов общественного транспорта со стыковкой графиков движения с городской электричкой, — разъяснили в мэрии.

Напомнили в мэрии и о том, что на период капитального ремонта моста предусмотрено закрытие половины его проезжей части, а альтернативным въездом в город для жителей микрорайонов Шакша, Кириллово, Князево и Иглино будет маршрут с выездом на федеральную трассу М-5 с последующим выездом либо на Нагаевское шоссе, либо на Оренбургский тракт.

Напомним, вчера, 4 апреля многокилометровая автомобильная пробка образовалась сегодня во второй половине дня на участке трасса М-5 под Уфой. Движение было затруднено, в частности, на участке от Нагаевского моста в сторону Шакши. Пользователи соцсетей сообщали, что движение автомобилей затрудняют ремонтные работы. Протяженность затора, по данным «Яндекс. Пробки», превысила 10 километров.

Мэрия Уфы назвала сроки ремонта Шакшинского моста
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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