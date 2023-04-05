Власти раскрыли, что будет с Уфой при ремонте моста в Шакше и будет ли понтонный мост

Напомнили в мэрии и о том, что на период капитального ремонта моста предусмотрено закрытие половины его проезжей части, а альтернативным въездом в город для жителей микрорайонов Шакша, Кириллово, Князево и Иглино будет маршрут с выездом на федеральную трассу М-5 с последующим выездом либо на Нагаевское шоссе, либо на Оренбургский тракт.