В мэрии Уфы рассказали, что ждет участников «Дня 1000 велосипедистов»

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Уфе 27 и 28 мая пройдет «День 1000 велосипедистов». Администрация города публикует праздничную программу фестиваля.
Так, в субботу, 27 мая в 12:00 в амфитеатре у Конгресс-холла «Торатау» откроются развлекательные площадки для любителей велоспорта и активного отдыха. Посетители смогут увидеть выставку необычных велосипедов, а также представления уличных театров. Дети смогут принять участие в веселых стартах и соревновании «Велодетство». Мероприятия завершатся в 21:00.
В воскресенье, 28 мая, в 8 утра перед Горсоветом впервые пройдет «Гонка 1000 велосипедистов». Принять в ней участие смогут как профессионалы, так и любители. Участники будут стартовать по одному, с интервалом.
В этот же день, но уже в 10.00 стартует традиционный массовый велопробег, в котором смогут поучаствовать все желающие. Маршрут велопробега пролегает по проспекту Октября, по улицам Цюрупы, Заки Валиди и до Конгресс-холла «Торатау».