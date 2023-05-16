В мэрии Уфы рассказали, что ждет участников «Дня 1000 велосипедистов»

В этот же день, но уже в 10.00 стартует традиционный массовый велопробег, в котором смогут поучаствовать все желающие. Маршрут велопробега пролегает по проспекту Октября, по улицам Цюрупы, Заки Валиди и до Конгресс-холла «Торатау».