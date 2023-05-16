mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Изображение материала

В мэрии Уфы рассказали, что ждет участников «Дня 1000 велосипедистов»

16 мая 2023, 12:36
Фото: 1MI
Программа мероприятий в этом году включает в себя не только традиционный велопробег, но также гонку, веселые старты для детей, выступления уличных театров и многое другое

В Уфе 27 и 28 мая пройдет «День 1000 велосипедистов». Администрация города публикует праздничную программу фестиваля.

Так, в субботу, 27 мая в 12:00 в амфитеатре у Конгресс-холла «Торатау» откроются развлекательные площадки для любителей велоспорта и активного отдыха. Посетители смогут увидеть выставку необычных велосипедов, а также представления уличных театров. Дети смогут принять участие в веселых стартах и соревновании «Велодетство». Мероприятия завершатся в 21:00.

В воскресенье, 28 мая, в 8 утра перед Горсоветом впервые пройдет «Гонка 1000 велосипедистов». Принять в ней участие смогут как профессионалы, так и любители. Участники будут стартовать по одному, с интервалом.

В этот же день, но уже в 10.00 стартует традиционный массовый велопробег, в котором смогут поучаствовать все желающие. Маршрут велопробега пролегает по проспекту Октября, по улицам Цюрупы, Заки Валиди и до Конгресс-холла «Торатау».

 

#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
Сегодня, 12:00
«Были знакомы»: что скрывает трагическое ДТП с племянницей певца из Башкирии
Сегодня, 08:07
Лагерь заключенных: история руин у шихана Торатау в Башкирии
Сегодня, 08:21
«Бросаются на детей»: уфимка пожаловалась Хабирову на нашествие опасных существ
Сегодня, 07:45
«Будет подготовлен»: могут ли жителей Башкирии отправить с военных сборов в зону СВО
Вчера, 11:26
Законсервированная пчела: почему в Уфе до сих пор не открыли пчелу-клумбу после зимы
Сегодня, 10:09