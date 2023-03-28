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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Уфе почти на две недели перекроют спуск к Монументу Дружбы

28 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI

В Уфе почти на две недели перекроют спуск к Монументу Дружбы

Мэрия Уфы детально разъяснила ситуацию

С 28 марта по 9 апреля в Уфе на улице Октябрьской революции возле дома № 75 перекроют 20-метровый участок дороги на спуске к монументу Дружбы. За это время здесь планируют выполнить переустройство сетей Уфаводоканала. По данным властей, по этой причине изменится маршрут движения автобусов. 

Объехать на автомобиле данный участок можно, свернув с улицы Октябрьской революции на улицу Воровского и далее на улицу Заки Валиди, а при движении в районе Монумента можно будет проехать по Сочинской до съезда на проспект Салавата Юлаева. 

Ранее стало известно, что схема движения маршрутов №211 и №252 в Уфе временно изменится в связи со строительными работами на улице Колгуевской. Как стало известно ранее, движение на участке улицы будет ограничено с 14 апреля по 31 августа из-за проведения подготовительных работ по строительству водовода в Кировском и Демском районах. Об этом сообщает Управление транспорта и связи Уфы.

#Валерия Панаева
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