В Уфе перекроют проспект Октября

Напомним, сам парад Победы пройдет 9 мая и начнется в 12 часов. График перекрытия улиц пока не опубликован. В нынешнем году в Уфе, как и по всей России не будет шествия Бессмертного полка, однако шествию предложили ряд альтернатив.