В Уфе перекроют проспект Октября

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:38
7 мая в Уфе состоится генеральная репетиция парада Победы, который пройдет в Уфе 9 мая. Уже ближе к 17 часа начнется перекрытие участка проспекта Октября ограниченного Северным и Южным проездами, продлится перекрытие участка до 21 часа.
Напомним, сам парад Победы пройдет 9 мая и начнется в 12 часов. График перекрытия улиц пока не опубликован. В нынешнем году в Уфе, как и по всей России не будет шествия Бессмертного полка, однако шествию предложили ряд альтернатив.
Также стоит напомнить автолюбителям и об особой внимательности близ мест перекрытия, где работают регулировщики. В день репетиции 4 мая 27-девушка за рулем иномарки допустила наезд на инспектора ДПС который регулировал движение на участке.