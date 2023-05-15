Сегодня в Уфе начинается ремонт дороги и трамвайных путей на улице Менделеева

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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15 мая в Уфе стартуют ремонтные работы на участке улицы Менделеева, от Караидельской до Обской улицы. 44,6 миллионов рублей стоимость ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Впереди ремонт дорожного полотна, тротуаров, а также привести в нормативное состояние покрытие трамвайных путей. Планируется завершить работы до конца нынешнего года.
— Во время ремонта дороги возможны ограничения движения для автотранспорта. Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям столицы заранее планировать свои поездки по городу и выбирать объездные пути, — предупредили в ведомстве.