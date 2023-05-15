mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Изображение материала

Сегодня в Уфе начинается ремонт дороги и трамвайных путей на улице Менделеева

15 мая 2023, 04:45
Фото: Минтранс Башкирии

Сегодня в Уфе начинается ремонт улицы Менделеева от Караидельской до Обской

Ремонт почти километра улицы на четырех полосах должны завершить в 2023 году, сообщили в Минтрансе Башкирии 15 мая.

15 мая в Уфе стартуют ремонтные работы на участке улицы Менделеева, от Караидельской до Обской улицы. 44,6 миллионов рублей стоимость ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Впереди ремонт дорожного полотна, тротуаров, а также привести в нормативное состояние покрытие трамвайных путей. Планируется завершить работы до конца нынешнего года.

— Во время ремонта дороги возможны ограничения движения для автотранспорта. Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям столицы заранее планировать свои поездки по городу и выбирать объездные пути, — предупредили в ведомстве.
Как выглядит дорога на Вьетнамский рынок в Уфе, которую ждет ремонт за 21 млн рублей
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
Стекла под ногами и кострища: погуляли по забытой властями набережной в Сипайлово
Сегодня, 05:13
697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей
Вчера, 09:18
Стало известно, с кем останутся дети погибшей в ДТП племянницы певца из Башкирии
Сегодня, 04:51
Новоуральский потрошитель: вспоминаем маньяка, который погубил студентку из Башкирии
Вчера, 08:41
Грозовой фронт накроет Башкирию уже на этой неделе
Сегодня, 03:22