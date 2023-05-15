Сегодня в Уфе начинается ремонт дороги и трамвайных путей на улице Менделеева

15 мая в Уфе стартуют ремонтные работы на участке улицы Менделеева, от Караидельской до Обской улицы. 44,6 миллионов рублей стоимость ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Впереди ремонт дорожного полотна, тротуаров, а также привести в нормативное состояние покрытие трамвайных путей. Планируется завершить работы до конца нынешнего года.