«Сам по себе»: Что происходит с туризмом в Башкирии

«Почему в Казани все это хорошо было? Потому что вопросы не одномоментно решались. В 2005 было 1000-летие Казани, в 2013 -Универсиада, потом — Чемпионат мира по футболу, выделялись очень большие деньги. Руководство республики и города эти деньги вкладывало именно в благоустройство города: дороги, развязки, гостиницы, аэропорт, парки. Вложили деньги, была заинтересованность руководителя агентства по туризму в республике, который пришел из туризма и знает, как должно быть — и все сложилось», — объясняет он.