«Сам по себе»: Что происходит с туризмом в Башкирии

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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«Туризм в последние годы растет. Но растет сам по себе, независимо от чиновников», — отмечает в разговоре с Mkset участник отрасли, пожелавший не раскрывать свое имя.
«Главные по туризму» в Башкирии не могут надолго усидеть в своем кресле. За неполные 4,5 года руководства республикой Радием Хабировым сменилось пять ответственных за туризм чиновников.
Самый медийный из них — Рустем Афзалов. Будучи мэром Сибая он, вероятно, имея в виду «экстремиста», назвал одного из жителей «экскрементом». Поскольку Афзалов отказался извиняться за вылетевшее слово, делать это пришлось Хабирову. Уже на посту министра Афзалов вновь «сел в лужу», говоря о турпотоке.
Опираясь на данные «СберАналитики», он заявил: в 2021 году Башкирию посетили 3,5 млн туристов. Спикер Госсобрания Константин Толкачев усомнился в верности показателя, предположив, что в нем были учтены все транзитные гости. Спустя пять дней Афзалов выступал уже перед главой Башкирии. На этот раз он не смог объяснить разницу данных в своей речи с цифрой на дашборде — 5,4 млн поездок за год.
Официальные данные совершенно иные. В таблицах Росстата сказано о 1,9 млн туристов за 2022 год. Это третий показатель в ПФО. На первом месте — Татарстан с показателем 3,7 млн, на втором — Нижегородская область с 2,2 млн человек.
За январь–февраль текущего года в Татарстане зарегистрировали 526 576 туристов, в Нижегородской области — 312 067 человек. В Башкирии — 268 152.
Эксперты в сфере туризма отмечают: в Башкирии крайне недостаточно средств размещения для туристов: отелей, гостиниц, кэмпингов.
В 2021 году в регионе сформировали программу по развитию глэмпингов — комфортных отелей на природе. Разработали порядок предоставления субсидий на создание и развитие глэмпингов, собрали заявки. Потом — тишина. «Конкурс не провели», вспоминают участники рынка.
В министерстве предпринимательства и туризма Mkset сообщили, что программа не была реализована «в связи с тем, что запущена федеральная программа». А на одни и те же цели субсидирования по двум программам не бывает.
В 2022 году глэмпинги строили без участия Башкирии, но региональные власти активно рассказывали о процессе. В Мелеузовском районе такой объект возвели с привлечением гранта Ростуризма. Предприниматель Рафаэль Гизатуллин построил глэмпинг в Архангельском районе на собственные и кредитные средства. Местная администрация помогла с землей и другими вопросами, но от региона помощи не было.
«Если будет программа, наверное, она поможет. Но надо еще выиграть в конкурсе», — отмечает он.
В этом году Минтуризма также предполагает, что субсидировать глэмпинги будут только из федерального бюджета. Участники отрасли ждут распределения 550 млн рублей, выделенных Башкирии. Уже известно, что 209 млн из этой суммы уйдут на создание туристического кода Уфы, еще 6 — на Уфимский международный марафон. На развитие туристической инфраструктуры, создание кемпингов и автокемпингов в 2023 году предусмотрено только 149 млн рублей.
«Особых иллюзий нет. В 2020 году, когда мы все заявлялись на гранты Ростуризма, заявки рассматривали федералы. Был действительно жесточайший объективный отбор — из 11 тысяч выбрали всего 450 победителей. Сейчас же распределять федеральные деньги будет комиссия в республике. То есть отбор, скорее всего, будет непрозрачным», — предполагает руководитель одного из проектов.
Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова отмечает, что недовольные распределением средств будут всегда — есть категория людей, которые хотят не работать, а просто получать деньги от государства.
«Я категорически против того, чтобы средства раздавались просто так. Софинансировать расходы компаний для того, чтобы конечный туристический продукт был дешевле и доступнее — это одно. Но просто выдача денег на какие-то истории… Надеюсь, что в Башкирии деньги будут распределены четко и эффективно, потому что потратить их всегда можно», — Татьяна Ракулова.
Гендиректор и соучредитель казанской туристической компании «СТЕН» Леонид Пресс уверен, что бюджетные средства точно не нужно вкладывать в строительство гостиниц — они должны быть частными. Региональные власти должны заниматься инфраструктурными проектами: строить дороги, парки, аэропорты. Тогда и бизнес придет и сам построит нужные для работы объекты.
«Почему в Казани все это хорошо было? Потому что вопросы не одномоментно решались. В 2005 было 1000-летие Казани, в 2013 -Универсиада, потом — Чемпионат мира по футболу, выделялись очень большие деньги. Руководство республики и города эти деньги вкладывало именно в благоустройство города: дороги, развязки, гостиницы, аэропорт, парки. Вложили деньги, была заинтересованность руководителя агентства по туризму в республике, который пришел из туризма и знает, как должно быть — и все сложилось», — объясняет он.
У Башкирии, полагает он, должен быть другой путь: для развития туризма нужно использовать интересную природу и географическую близость к соседним городам — Екатеринбургу, Самаре, Казани.
«Надо создавать рекреационную зону. Развивать горнолыжные комплексы — ведь есть горы. Если использовать природу Башкирии, тогда там все будет хорошо, потому что сейчас все сузилось», — считает эксперт.
Поддержка глэмпингов — как раз не самое удачное решение, продолжает он. Ведь в межсезонье и зимой туда никто не поедет. При строительстве таких объектов нужно решать вопросы с очистными сооружениями, а стоимость размещения в них в итоге слишком высокая. Люди с деньгами туда не поедут — у них есть загородные дома и дачи, где «все то же самое, но лучше».
Башкирии нужны большие комфортные санатории, и их должно быть много, отмечает Леонид Пресс.
«Да, в Башкирии есть санатории. Почему они не бюджетные? Потому что их мало, у них нет конкуренции и плохое руководство отелями. Конечно, сильно дешевого, к сожалению, сейчас ничего нет. Но когда будет много санаториев, люди из других регионов уже точно поедут к вам. Для любого региона хорошо, когда кто-то приезжает, чтобы оставлять там деньги. Тратят же не только на то, что смотрят, люди кушают, кто-то покупает сувениры. Если туристов много, это хорошо для бюджета», — Леонид Пресс.
Вопросы с привлечением туристов, конечно, не решаются быстро, турпоток наращивается годами. Но, если есть политическая воля и выделяется финансирование, все получается, подчеркивает эксперт.
Инвестиции региональных властей в туристическую привлекательность местным участникам отрасли кажутся непродуманными.
Например, строительство музейного комплекса у пещеры «Шульган-Таш»: здание, внешне напоминающее небольшой торговый центр, совершенно не вписалось в естественный ландшафт. Нет инженерных сетей: централизованной канализации и отопления. То есть обслуживать постройку, вероятно, будет не так уж дешево. Музей в стиле науч-попа, где развлекательная составляющая явно преобладает над научной был бы более уместен и посещаем в Уфе.
Объект раскритиковали и ученые. Так, руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции и практики МГУ Владислав Житенёв сразу после открытия комплекса отмечал в Facebook*, что получился «не музей палеолитического пещерного искусства Каповой пещеры», а краеведческий музей «с акцентом на Капову».
Доктор исторических наук также отмечал, что здание не вписано в ландшафт, назвав то, что получилось, «звенящей пошлостью и нокаутирующим ударом по вкусу». Он отмечал, что сооружение воспринимается как «посредственный торговый центр».
«Самое главное, что жители Бурзянского района и Башкирии не заслужили подобного отношения, как и гости республики», — Владислав Житенёв.
Еще один музейный комплекс будут возводить в Чишминском районе. Об уфимском проекте — Городище Уфа-II, — где не надо строить автономную канализацию, в последний раз вспоминали в 2021 году. Mkset направил запрос в правительство Башкирии о судьбе этого проекта, который в последний раз планировали завершить к 450-летию Уфы.
Региональные предприниматели согласились обсуждать с Mkset проблематику отрасли только на условиях анонимности — они опасаются, что за высказанное мнение им не дадут работать. Представители турбизнеса отмечают: бессмысленно искусственно создавать новые точки притяжения, когда есть уже работающие, но нуждающиеся во внимании маршруты: например, майские сплавы по рекам Зилим, Сакмара, Нугуш, Лемеза, Юрюзань, Большой и Малый Инер. Турпоток там и так есть, но нужна инфраструктура.
То же самое касается и очень популярных горнолыжных центров. Но главная беда — это дороги. Путь до достопримечательностей часто пролегает через не самые хорошие муниципальные автотрассы и даже по грунтовым дорогам, которые в дождь и межсезонье становятся непроезжаемыми.
Туризм в Башкирии продолжает развиваться независимо от того, что делают власти — просто так складываются обстоятельства. На фоне того, что отдых за рубежом становится недоступным, растет интерес к внутренним маршрутам.
В Башкирии очень любят о туризме говорить. На форумах и других событийных площадках. Вот и одна из уставных целей Центра развития туризма-2 обозначена как содействие в реализации мероприятий. Форумы, как правило, проводятся с участием бюджетных денег, провести их проще, чем построить дороги.
Между тем действительно важные проекты, где уже есть турпоток и нужно заниматься инфраструктурой, отодвигаются на задний план. Например, деньги можно было бы направить на обеспечение комфорта и безопасности любителей сплавов. В мае по рекам Башкирии проходят тысячи туристов, и ни один год не обходится без ЧП или несчастных случаев. Большие проблемы и с охраной туристически привлекательных территорий
Пока же представители отрасли не чувствуют какого-то серьезного участия государства в их жизни. Да, есть программы по предпринимательству, в них может войти и компания, которая занимается туризмом. Но отдельно для отрасли никаких значительных мер поддержки пока не создано. Туризм выживает сам по себе.
*Признана экстремистской.