Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось

Раз уж с большими объектами получилось не совсем так, как планировалось, вероятно, решили приурочить к юбилею Уфы абсолютно все. В пресс-службе мэрии отмечают, что с 2022 по 2024 год деньги будут потрачены на благоустройство парков («Нефтехимиков», «Центрального», «Волны», «Кашкадана»), а также аллеи Медицинской доблести, скверов «Гвардейский» и Мурзина, Советской площади, стелы «Уфа — город трудовой доблести», парка Лесоводов, территорий у Театра кукол и прилегающих к улице Октябрьской революции. Привести в порядок планируют площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем», бульвар Саид-Галиева, бульвар Рыльского, бульвар Славы, площадь у Дворца спорта, территорию у озера «Теплое» и сад имени Аксакова. Отметим, что ряд этих объектов уже завершены.