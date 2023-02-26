Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Традиция просить у федерального центра миллиарды к круглым датам сложилась с начала нулевых. Начало этому было положено в 2003 году, когда отмечалось 300-летие Санкт-Петербурга. Северная столица получила 40 млрд рублей из федерального бюджета. А всего на праздник ушло 60 млрд рублей.
В 2005 году настала очередь Казани. Миллениум обошелся федеральному центру в 7,7 млрд рублей, а общий бюджет праздника достиг 53,7 млрд. Ко дню рождения Казани воссоздали мечеть Кул-Шариф, построили метро, мост «Миллениум», ипподром, «Татнефть арену». Юбилейные торжества посетил Владимир Путин и остался доволен.
В 2021 году 800 лет исполнилось еще одной столице Поволжья — Нижнему Новгороду. В бюджет праздника поступило 32 млрд рублей, 10 млрд из которых — федеральные деньги, 6 млрд — внебюджетные. На эти средства реконструировали нижегородский кремль, пакгаузы на Стрелке, благоустроили парк «Швейцария» и отреставрировали Чкаловскую лестницу. Юбилей стал поводом для того, чтобы привести в порядок 100 объектов культурного наследия и 96 общественных пространств. Федеральный центр продолжил выделять средства на продление метро и строительство ледовой арены.
В регионах быстро усвоили, что любой намечающийся юбилей — это повод получить достаточно серьезные финансовые вливания. Большие федеральные транши, которые в другое время выбить практически невозможно, очень важны для регионов. Ведь они позволяют залатать бреши в скудных бюджетах и, например, обновить инфраструктурные объекты, на которые никогда не хватает финансирования.
Траты на 450-летия Уфы, по сравнению с соседями, впечатляют своей… скромностью. По сумме финансирования праздник может войти в топ самых низкобюджетных. На юбилей предусмотрели 19,4 млрд рублей из федерального, республиканского, городского бюджетов, сообщили в мэрии.
Отметим, что даже бюджет празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России в был утвержден в объеме 43,7 млрд рублей, но впоследствии по отчетам потратили даже больше — 67,6 млрд. Из этой суммы 9,6 млрд составили федеральные средства, почти 14 млрд — республиканские деньги, еще 44 млрд поступили из внебюджетных источников.
К празднику в Уфе построили Ледовую арену, проспект Салавата Юлаева, Конгресс-холл, новый терминал аэропорта, гостиницы, парки и другие объекты. В день республики 11 октября в Уфе прошло заседание Госсовета. В Башкирию прилетел президент России Владимир Путин и провел встречу с Муртазой Рахимовым.
В декабре 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров оценивал юбилейные траты на строительство различных объектов и праздничные мероприятия в 20-50 млрд рублей. В начале прошлого года ожидания конкретизировались в «более чем в 40 млрд рублей».
В следующие месяцы произошли события, кардинально повлиявшие на перспективы проведения праздника. Возможно, из-за сократившегося по объективным причинам финансирования (страна ведет спецоперацию, и регионы также вовлечены в обеспечение ее нужд) и из-за в целом не располагающей к помпезным торжествам атмосферы в республике подготовка к круглой дате замедлилась.
По словам информированного источника Mkset, в Башкирии среди депутатов даже обсуждается идея отказаться от некоторых связанных с юбилеем масштабных планов, отложив их «на потом».
«Объясняется это тем, что сейчас уже осталось слишком мало времени, и хорошо подготовиться мы все равно не успеем. Поэтому лучше сделать все не к дате кое-как, а как-нибудь потом и хорошо», — рассказал собеседник издания.
Но при этом все забывают, что «потом» федералы денег уже не дадут — не будет повода.
В разное время к числу «юбилейных» относили разные объекты. Предыдущий мэр Уфы Сергей Греков даже умудрился приписать к числу «подарков» уфимцам и скандально известное здание ЦУРа (который горожане видят разве что издалека при въезде в город) и коммерческий жилой комплекс.
Однако перечень проектов определен в распоряжении глава Башкирии от 17 ноября 2021 года. В документе 18 пунктов. Первые восемь посвящены строительству. Среди новых объектов — Центр борьбы (контракт на 5 млрд рублей заключен с компанией «Проектстройкомплекс», исполняется), нашумевшая Евразийская библиотека (4 млрд рублей, тендер объявляли, но тут же отменили), Центр гребного слалома (строительство идет в две очереди, стоимость — 311 млн рублей), Центр фехтования (1 млрд рублей, контракт исполняется). В перечень запланированного входит также «самая большая школа» на 2200 мест в Кузнецовском затоне за 2 млрд рублей — мэрия только-только отрапортовала о том, что началась подготовка площадки под объект.
В перечне есть строительство нового корпуса Республиканского госпиталя ветеранов войн — последний раз, летом 2022 года, сообщалось, что власти определились с расположением объекта. Возвести его собирались на территории санатория «Зеленая роща».
Никакой информации нет о строительство математического лицея в Уфе, за проволочку с которым Хабиров не так давно выговаривал мэру. Место для образовательного учреждения в итоге нашли — его разместят на улице Менделеева, приспособив под один из корпусов старый недострой. Однако конкурс на поиск подрядчика так и не объявили. Поэтому планы сдать объект в 2024 году представляются не реализуемыми.
Такая же ситуация со строительством археологического хранилища на территории городища Уфа-II. Единственный конкурс объявлялся лишь на разработку проектной документации. На само строительство хранилища стоимостью 1,5 млрд рублей тендер не объявляли.
В перечне запланированного — ряд объектов дорожной инфраструктуры. Это реконструкция улицы Пугачева, строительство улицы Генерала Рыленко и транспортной развязки на их пересечении. По данным источника Mkset, эти проекты с большой степенью вероятности будут завершены к юбилею. Кроме этого власти собирались строить Южный обход города с мостом через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский Затон — пока провели только конкурс на подготовку проектной документации.
Раз уж с большими объектами получилось не совсем так, как планировалось, вероятно, решили приурочить к юбилею Уфы абсолютно все. В пресс-службе мэрии отмечают, что с 2022 по 2024 год деньги будут потрачены на благоустройство парков («Нефтехимиков», «Центрального», «Волны», «Кашкадана»), а также аллеи Медицинской доблести, скверов «Гвардейский» и Мурзина, Советской площади, стелы «Уфа — город трудовой доблести», парка Лесоводов, территорий у Театра кукол и прилегающих к улице Октябрьской революции. Привести в порядок планируют площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем», бульвар Саид-Галиева, бульвар Рыльского, бульвар Славы, площадь у Дворца спорта, территорию у озера «Теплое» и сад имени Аксакова. Отметим, что ряд этих объектов уже завершены.
Еще ряд объектов строится за счет федерального и республиканского финансирования, подчеркнули в мэрии.
В ведомстве также рассказали о планах провести за два года более 150 мероприятий, в числе которых Всероссийский форум городов трудовой доблести, церемония выемки капсулы времени и закладки новой, гала-концерты, музыкальные марафоны, международные фестивали и конкурсы, выставки, шоу, всероссийские и международные спортивные соревнования, молодежные акции. Все юбилейные мероприятия будут проходить в рамках концепции «Уфа: эпоха доблести и славы».
По улице Октябрьской революции планируется создать пешеходный «променад» от Гостиного двора до набережной реки Белой. Однако как скоро произойдет это преображение, в мэрии скромно умалчивают. «Самая историческая» улица Уфы остается и самой большой ее болью: полуразрушенные памятники архитектуры продолжают разрушаться. Ни один из ранее озвученных проектов ее реставрации (предлагалось раздать особняки инвесторам за символические деньги для восстановления, вдохнуть в улицу новую жизнь за счет спонсора), похоже, так и не будет реализован в ближайшее время.
«Насколько мне известно, финансирование на реставрацию объектов культурного наследия на улице Октябрьской революции не предусмотрено. Средства выделены лишь на благоустройство прилегающей территории и ремонт дороги. В прошлом году город выделял несколько миллионов рублей на подготовку эскизных проектов — это необходимо, чтобы выставить объекты на торги и реализовать инвесторам. Но до сих пор ни одно здание на торги так и не попало», — отмечает руководитель башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина.
По ее мнению, отреставрировать расположенные на исторической улице объекты город к своему юбилею не успеет. Даже если найдутся частные инвесторы и получат здания на торгах, потребуется несколько месяцев на то, чтобы получить все необходимые согласования Башкультнаследия. И только затем они смогут приступить к самим работам.
Маулимшина отмечает, что в Башкирии и в целом по стране нет такого количества лицензированных компаний, которые успели бы завершить реконструкцию домов на улице к юбилею 2024 года. Помимо этого, констатирует она, уфимские объекты культурного наследия и в целом малопривлекательны для инвесторов из-за бюрократии и непрозрачных условий работы.
В пресс-службе главы республики суммы финансирования юбилея не разглашают. Там также перечислили в качестве юбилейных уже известные всем объекты, отмечая, что все идет по графику.
«Изначально 450-летие Уфы рассматривалось как мега-проект развития региона — такая модель активно культивировалась на федеральном уровне в качестве инструмента привлечения инвестиций. Изначально заявляемые объемы работ и финансирования формулировались в сжатые сроки, представляя собой „программу максимум“ — в ней были сосредоточены решение многих стародавних проблем и наличие новых проектов, протежируемых главой республики», — прокомментировал политолог Арсен Шаяхметов.
Но с учетом новых обстоятельств и ситуации в стране программу празднования пришлось редактировать. Уфа ограничится благоустройством парков и общественных пространств, отремонтирует основные улицы и достроит начатые объекты (Театр кукол и дворцы спорта). Привлечь внебюджетные финансовые ресурсы будет не просто, однако госпредприятия «поучаствуют» в финансировании юбилея через выплаченные дивиденды или целевое финансирование, полагает эксперт.
К юбилею, ожидает он, могут приурочить и хоспис и Восточный выезд и, возможно, другие уже запущенные проекты. За счет этого увеличится общий бюджет празднования.
Отмена праздника стала бы чувствительным репутационным ударом, поэтому он состоится несмотря ни на что, уверен Арсен Шаяхметов. Впрочем, отменять юбилей не имеет смысла, ведь приготовления к нему уже идут.
Основными мероприятиями в День республики станет концерт и салют, обещанные же объекты могут сдаваться и в течение года. Детали определит ситуация в стране.
«Формально галочки будут поставлены, но нерешенным останется, пожалуй, основная цель — Уфа не обрастет новыми смыслами, не найдет стратегического видения своего развития, не нащупает точки роста и не примирит своё прошлое с настоящим и будущим. Город, несмотря на отдельные решения, продолжает инерционное движение в провинциализм, отставая от коллег-миллионников, не имея ни собственного узнаваемого содержания, ни знаковых проектов развития, продолжая терять молодежь и талантливых земляков», — констатирует политолог.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что при определенных обстоятельствах масштабные празднования в Башкирии могут сократить. Причем неофициальным инициатором этого мог бы выступить федеральный Минфин.
«Бюджет перенапряжен, впервые за много лет — я бы сказал, второй раз после ковида, есть снижение ВВП, поэтому лишних денег нет. Я не удивлюсь, если окажется, что это Минфин тонко намекал [отложить праздник]. Не потому что кто-то в Минфине против юбилея, но денег-то действительно сейчас намного меньше», — предполагает он.
Главе региона придется принимать решение, взвешивая все за и против: с одном стороны — федеральные средства, которые могут быть упущены (в следующем году давать их будет не под что), с другой — объективные сложности с финансированием юбилея и со стороны республики.
При этом, отмечает Журавлев, если отменить праздник решат «тихонечко», то это будет воспринято в регионе негативно. «А если честно признаются: лишних денег нет, либо пособия — либо юбилей», то оценка этого решения будет иной.
«Общество не из идиотов состоит, мы понимаем, что во многом это объективный процесс», — объяснил эксперт.
Даже если юбилей пройдет «по сокращенному варианту», вероятность того, что Уфу посетит Владимир Путин, есть, уверен Дмитрий Журавлев.
«Контакты президента с обществом, особенно провинциальным, — это очень важный политический процесс. Они важны сами по себе, и юбилей здесь скорее повод, условие. Чем сложнее ситуация, тем больше должно быть прямых контактов. Мы не можем утверждать, но вероятность этого события существует», — считает он.
Конечно, в будущем году Башкирия вряд ли сможет провести мероприятие, по тратам и масштабам сопоставимое не только с соседями по округу, но даже и с празднованием вхождения республики в состав России в 2007 году. Но пока власти даже стесняются говорить о том, что что-то идет не по первоначальному сценарию. При этом, конечно, Владимир Путин прилетит в Уфу только в том случае, если сам юбилей, в том или ином виде, все-таки состоится.