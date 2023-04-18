В мэрию Уфы, Арбитражный суд Башкирии и УГНТУ поступили сообщения о минировании

Сегодня, 18 апреля, неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в здании Администрации Уфы напротив площади им. Ленина, а также в Арбитражном суде Башкирии по улице Гоголя. Об этом сообщает ГТРК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.