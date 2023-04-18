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В мэрию Уфы, Арбитражный суд Башкирии и УГНТУ поступили сообщения о минировании

18 апреля 2023, 07:52
Фото: 1MI
На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов

Сегодня, 18 апреля, неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в здании Администрации Уфы напротив площади им. Ленина, а также в Арбитражном суде Башкирии по улице Гоголя. Об этом сообщает ГТРК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что помимо этого сообщение о минировании здания поступило в УГНТУ. В здании университета якобы находится бомба. На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего выясняются.

 

#Общество#Происшествия#Город#Азамат Нухов
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