В мэрию Уфы, Арбитражный суд Башкирии и УГНТУ поступили сообщения о минировании

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Сегодня, 18 апреля, неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в здании Администрации Уфы напротив площади им. Ленина, а также в Арбитражном суде Башкирии по улице Гоголя. Об этом сообщает ГТРК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что помимо этого сообщение о минировании здания поступило в УГНТУ. В здании университета якобы находится бомба. На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего выясняются.