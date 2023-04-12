Озвучены сумма капремонта Шакшинского моста в Уфе и примерная дата открытия

Стоит отметить, что транспортный вопрос возник среди уфимцев почти сразу после объявления о капремонте моста. Так, многие горожане выразили свои опасения о том, что перекрытие движения может спровоцировать транспортный коллапс. Ситуацию прокомментировали в мэрии, отметив, что для решения потенциальной проблемы, в том числе рассматриваются варианты изменения схем движения маршрутов общественного транспорта со стыковкой графиков движения с городской электричкой.