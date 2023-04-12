Озвучены сумма капремонта Шакшинского моста в Уфе и примерная дата открытия

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на капремонт Шакшинского моста из федерального, республиканского и городского бюджетов будет выделено 2,2 миллиарда рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту был заключен 31 марта. Завершение капремонта, по информации мэрии города, запланировано на февраль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Сообщается, что в ходе ремонта на мосту планируется замена балочных пролетных строений правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические. Помимо этого замене также подлежат опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста.
В администрации города отмечают, что на время проведения ремонтных работ на мостовом переходе движение на данном участке будет частично ограничено. Подчеркивается, что данная мера носит вынужденный характер и продиктована, в первую очередь, обеспечением безопасности участников дорожного движения.
Как сообщалось ранее, построенный в 1984 году мост признали непригодным для использования. Жители Шакши требуют отремонтировать это искусственное сооружение уже на протяжении нескольких лет. Объект вошел в федеральную программу, но начать ремонт раньше 2023 года не получалось из-за его высокой стоимости.
Примечательно, что в соцсетях городской администрации в настоящий момент проводится опрос среди жителей города, которые пользуются общественным транспортом в направлении Шакши и Черниоквки. В частности, мэрию интересует вопрос о том, готовы ли уфимцы в период ремонта моста пересесть на электрички.
Стоит отметить, что транспортный вопрос возник среди уфимцев почти сразу после объявления о капремонте моста. Так, многие горожане выразили свои опасения о том, что перекрытие движения может спровоцировать транспортный коллапс. Ситуацию прокомментировали в мэрии, отметив, что для решения потенциальной проблемы, в том числе рассматриваются варианты изменения схем движения маршрутов общественного транспорта со стыковкой графиков движения с городской электричкой.