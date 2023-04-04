Мэрия Уфы назвала сроки ремонта Шакшинского моста

Ранее сообщалось, что построенный в 1984 году мост признали непригодным для использования. Жители Шакши требуют отремонтировать это искусственное сооружение уже на протяжении нескольких лет. Объект вошел в федеральную программу, но начать ремонт раньше 2023 года не получалось из-за его высокой стоимости.