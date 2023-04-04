Мэрия Уфы назвала сроки ремонта Шакшинского моста

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Контракт на ремонт Шакшинского моста получило республиканское АО «Башавтодор». Средства на эти цели — 2,2 млрд рублей - выделят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Финансировать работы будут из бюджетов трех уровней: федерального, республиканского и городского.
Как отмечают в мэрии Уфы, протяженность моста составляет 440,82 м. Рабочие заменят все балочные пролетные сооружения его правобережной эстакады на цельнометаллические. Также капитальный ремонт ждет опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы.
Во время строительных работ мост будут перекрывать — правда, лишь частично. Так, движение запретят лишь на половине проезжей части сооружения. Подрядчик обязан составить график работ и ознакомить с ним жителей Шакши. Завершить капремонт планируется в феврале 2025 года.
Ранее сообщалось, что построенный в 1984 году мост признали непригодным для использования. Жители Шакши требуют отремонтировать это искусственное сооружение уже на протяжении нескольких лет. Объект вошел в федеральную программу, но начать ремонт раньше 2023 года не получалось из-за его высокой стоимости.