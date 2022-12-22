В Уфе мост в Шакше после комплексного обследования специалистов назвали непригодным

Напомним, еще в мае Mkset публиковал заметку о планах властей на ремонт данного моста и сообщал о том, что о необходимости провести ремонт жители Шакши заявляли ещё несколькими годами ранее. В свою очередь в мае в Минтрансе Башкирии сообщили, что несмотря на то, что Шакшинский мост был включен в федеральную программу, начать ремонт моста раньше 2023 года не выйдет из-за его дороговизны. По словам Виктора Жулькова, на ремонт Шакшинского моста будет выделено порядка двух миллиардов рублей. Напомним и о том, что на сегодняшний день Жульков является фигурантом уголовного дела и снят с должности заместителя министра.