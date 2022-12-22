В Уфе мост в Шакше после комплексного обследования специалистов назвали непригодным

Шакшинский мост в Уфе, который начали использовать без малого 40 лет назад по мнению специалистов пришел в негодность и будет отремонтирован в ближайшие годы, в 2023 и 2024 годах. Капитальный ремонт произведут в рамках нацпроекта, а подготовка к объявлению конкурса по выбору подрядчика. Однако уже разработан проект капитального ремонта объекта, по нему получено положительное заключение госэкспертизы.
По мнению специалистов, которые провели доскональное исследование сооружения, фактическое его состояние моста следует считать непригодным для нормальной эксплуатации.
— В составных по длине железобетонных балках пролетных строениях правобережной эстакады зафиксированы значительные провисы и раскрытие клеевых стыков, что свидетельствует о наступлении второго предельного состояния и о существенном снижении грузоподъемности, — перечислили в администрации Уфы.
В мэрии уточнили, что на период производства строительно-монтажных работ движение по мосту будет частично перекрываться.
Напомним, еще в мае Mkset публиковал заметку о планах властей на ремонт данного моста и сообщал о том, что о необходимости провести ремонт жители Шакши заявляли ещё несколькими годами ранее. В свою очередь в мае в Минтрансе Башкирии сообщили, что несмотря на то, что Шакшинский мост был включен в федеральную программу, начать ремонт моста раньше 2023 года не выйдет из-за его дороговизны. По словам Виктора Жулькова, на ремонт Шакшинского моста будет выделено порядка двух миллиардов рублей. Напомним и о том, что на сегодняшний день Жульков является фигурантом уголовного дела и снят с должности заместителя министра.