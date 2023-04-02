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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В Уфе с завтрашнего дня закроют сковзной проезд по набережной под Бельским мостом

2 апреля 2023, 08:45
Фото: 1MI
Ограничение продлится больше месяца

В Уфе с завтрашнего дня будет частично ограничен проезд по набережной над Бельским мостом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 

Сообщается, что с 3 апреля по 18 мая будет закрыт  сквозной проезд и проход по участку набережной, проходящей под мостом. Как уточняют в мэрии, ограничительные меры были приняты в связи с реконструкцией старого арочного моста. 

Отмечается, что на данном участке будут установлены специальные щиты для информирования граждан о перекрытии. При этом уфимцам рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.  

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#Азамат Нухов
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