В Уфе с завтрашнего дня закроют сковзной проезд по набережной под Бельским мостом

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:54
В Уфе с завтрашнего дня будет частично ограничен проезд по набережной над Бельским мостом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что с 3 апреля по 18 мая будет закрыт сквозной проезд и проход по участку набережной, проходящей под мостом. Как уточняют в мэрии, ограничительные меры были приняты в связи с реконструкцией старого арочного моста.
Отмечается, что на данном участке будут установлены специальные щиты для информирования граждан о перекрытии. При этом уфимцам рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.