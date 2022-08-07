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В Башкирии на территории Шакшинского водозабора затонул автомобиль с 4 пассажирами

7 августа 04:49
Фото: 1MI
Об инциденте, случившемся на водном объекте днём ранее, сообщает УГЗ Уфы

В Башкирии 6 августа внезапно ушёл под воду легковой автомобиль. Об этом сообщает УГЗ Уфы.

Сообщается, что инцидент произошёл днём ранее на территории Шакшинского водозабора. В салоне автомобиля на тот момент находилось четверо пассажиров, в числе которых двое детей — никто из них не пострадал.

Затонувший автомобиль нашли ниже по течению в 30 метрах от съезда и в 10 — от берега.

Напомним, несколькими месяцами ранее в Башкирии в результате падения автомобиля в Ямашлинское водохранилище погибли три женщины, находившиеся в салоне. Находившейся в тот момент за рулём местной жительнице в состоянии опьянения удалось выжить. Позднее стало известно, что ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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