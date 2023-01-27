Уфимец заметил очистку мостов по всему городу после смерти мужчины

Между тем, сын погибшего уверен, что причиной трагедии могла стать нечищеная на мосту наледь. В администрации тем не менее заявили, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно и в круглосуточном режиме. Однако прокуратура Башкирии пришла к другому выводу. Ведомство заявило, что на момент трагедии дорога не была очищена от осадков надлежащим образом, уровень снежного покрова и наледи превышал установленный норматив. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».