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Published Сегодня, 16:24

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Updated Сегодня, 16:26

Уфимец заметил очистку мостов по всему городу после смерти мужчины

27 января 2023, 16:24
Трагедия произошла 23 января, как известно, 59-летний мужчина шел в сторону микрорайона Сипайлово по Шумавцовскому путепроводу, но поскользнулся и выпал за перила, оказавшись на железнодорожных путях. Прокуратура нашла нарушения в работе по отчистке снега.

Сегодня, 27 января, пользователи социальных сетей сообщают о работе коммунальных служб в Уфе. По их словам, идет очистка пешеходных зон на мостах города.

— После падения мужчины с моста, очень оперативно очистили и здесь, — пишет пользователь.

В подтверждении своих слов очевидцы прикрепляют и видео. На кадрах видно, что работники лопатами убирают снег именно с пешеходной зоны моста.

Между тем, в комментариях уфимцы сомневаются, что ранее данный участок чистили от снега хотя бы раз.

— Не помню, с момента возведения этой развилки, чтоб чистили так эстакаду, — считает другая пользовательница соцсетей.

Mkset обратился за комментарием в мэрию города. 

Видео: телеграм-канал Ufa_rb

Напомним, что трагедия на мосту произошла 23 января, 59-летний мужчина, двигаясь по по пешеходному тротуару моста, поскользнулся и упал через ограждение вблизи железнодорожных путей. К сожалению, мужчина скончался в больнице.

Между тем, сын погибшего уверен, что причиной трагедии могла стать нечищеная на мосту наледь. В администрации тем не менее заявили, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно и в круглосуточном режиме. Однако прокуратура Башкирии пришла к другому выводу. Ведомство заявило, что на момент трагедии дорога не была очищена от осадков надлежащим образом, уровень снежного покрова и наледи превышал установленный норматив. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

#Элина Сайфранова#Общество#Город#Видео
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