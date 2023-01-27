Уфимец заметил очистку мостов по всему городу после смерти мужчины

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Сегодня, 27 января, пользователи социальных сетей сообщают о работе коммунальных служб в Уфе. По их словам, идет очистка пешеходных зон на мостах города.
— После падения мужчины с моста, очень оперативно очистили и здесь, — пишет пользователь.
В подтверждении своих слов очевидцы прикрепляют и видео. На кадрах видно, что работники лопатами убирают снег именно с пешеходной зоны моста.
Между тем, в комментариях уфимцы сомневаются, что ранее данный участок чистили от снега хотя бы раз.
— Не помню, с момента возведения этой развилки, чтоб чистили так эстакаду, — считает другая пользовательница соцсетей.
Mkset обратился за комментарием в мэрию города.
Напомним, что трагедия на мосту произошла 23 января, 59-летний мужчина, двигаясь по по пешеходному тротуару моста, поскользнулся и упал через ограждение вблизи железнодорожных путей. К сожалению, мужчина скончался в больнице.
Между тем, сын погибшего уверен, что причиной трагедии могла стать нечищеная на мосту наледь. В администрации тем не менее заявили, что уборка снега и наледи в городе производится постоянно и в круглосуточном режиме. Однако прокуратура Башкирии пришла к другому выводу. Ведомство заявило, что на момент трагедии дорога не была очищена от осадков надлежащим образом, уровень снежного покрова и наледи превышал установленный норматив. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».