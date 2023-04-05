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В Уфе к 450-летию города появятся три новых спортивных объекта

5 апреля 2023, 04:51
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
Планируется построить два футбольных манежа и центр игровых видов спорта с мячом

В Уфе начнется строительство трех новых спортивных объектов — двух крытых футбольных манежей и Центра игровых видов спорта с мячом. Завершить возведение спорткомплексов планируется в преддверии празднования 450-летнего юбилея Уфы. Об этом сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Сообщается, что концессионные соглашения в Уфе подписали в конце прошлого года. В настоящий момент все три будущих объекта, признанные победителями федерального проекта «Бизнес-спринт» Минспорта России, прошли государственную экспертизу. Как отметил Мавлиев, общий объем инвестиций составит порядка 600 млн рублей. Причем 470 млн — это сумма грантов.

Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
— В этом году также планируем участвовать в конкурсе, тем самым, привлечь субсидии из федерального бюджета и частные инвестиции для создания объектов спортивной инфраструктуры, — сообщил Ратмир Мавлиев.
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