В Уфе к 450-летию города появятся три новых спортивных объекта

В Уфе начнется строительство трех новых спортивных объектов — двух крытых футбольных манежей и Центра игровых видов спорта с мячом. Завершить возведение спорткомплексов планируется в преддверии празднования 450-летнего юбилея Уфы. Об этом сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.



Сообщается, что концессионные соглашения в Уфе подписали в конце прошлого года. В настоящий момент все три будущих объекта, признанные победителями федерального проекта «Бизнес-спринт» Минспорта России, прошли государственную экспертизу. Как отметил Мавлиев, общий объем инвестиций составит порядка 600 млн рублей. Причем 470 млн — это сумма грантов.