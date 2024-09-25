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Posted 25 сентября, 04:37

Published 25 сентября, 04:37

Modified 25 сентября, 07:34

Updated 25 сентября, 07:34

Башкирские красотки очаровали соцсети

Башкирские красотки очаровали соцсети

25 сентября 2024, 04:37
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Артистичным девушкам потребовалось менее минуты и один цикл светофора для зажигательного народного танца: его видео появилось в соцсетях во вторник, 24 сентября.

Три очаровательных девушек из Стерлитамака исполнили народный танец. Его записал видеорегистратор автомобиля, в котором ехали юные танцевальные дарования Башкирии. Девушки с улыбками и огоньком станцевали известные всем в России па. Запись быстро разлетелась по социальным сетям, и танцорши из Стерлитамака уже собирают восторженные отклики.

Видео: 1MI.

— Какие красотки! Классное видео, молодцы девчонки! — пишет Альбина.

— Не зря они учились танцевать. Молодцы, — присоединяется Наталия.

— Когда сидя на работе просмотрел видос без звука и в моменте понял, что у тебя в голове играет музыка, — отмечает Азамат.

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