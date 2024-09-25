Башкирские красотки очаровали соцсети

Три очаровательных девушек из Стерлитамака исполнили народный танец. Его записал видеорегистратор автомобиля, в котором ехали юные танцевальные дарования Башкирии. Девушки с улыбками и огоньком станцевали известные всем в России па. Запись быстро разлетелась по социальным сетям, и танцорши из Стерлитамака уже собирают восторженные отклики.