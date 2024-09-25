Башкирские красотки очаровали соцсети

Posted 25 сентября, 04:37
Published 25 сентября, 04:37
Modified 25 сентября, 07:34
Updated 25 сентября, 07:34
Три очаровательных девушек из Стерлитамака исполнили народный танец. Его записал видеорегистратор автомобиля, в котором ехали юные танцевальные дарования Башкирии. Девушки с улыбками и огоньком станцевали известные всем в России па. Запись быстро разлетелась по социальным сетям, и танцорши из Стерлитамака уже собирают восторженные отклики.
— Какие красотки! Классное видео, молодцы девчонки! — пишет Альбина.
— Не зря они учились танцевать. Молодцы, — присоединяется Наталия.
— Когда сидя на работе просмотрел видос без звука и в моменте понял, что у тебя в голове играет музыка, — отмечает Азамат.