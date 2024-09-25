Сумасшедшие штрафы и отсутствие четких определений: о запрете чайлдфри из Башкирии

Речь не идет о личном выборе нерожать детей. Законопроект ставит под запрет пропаганду, навязывание и распространение идей чайлдфри, цель которых попытка изменить мнение общества. Существуют сообщества в социальных сетях с агрессивной информационной средой, навязывающие презрительное и даже брезгливое отношение к материнству. Авторы отмечают, что большую часть читательской аудитории подобных групп составляют подростки, которыми легко манипулировать. Поэтому самые жесткие меры будут предприняты к тем, кто занимается пропагандой отказа от деторождения среди несовершеннолетних. Штрафы в таком случае будут увеличены в два раза, а юрлицам до 4 млн рублей.