Сумасшедшие штрафы и отсутствие четких определений: о запрете чайлдфри из Башкирии

Posted 25 сентября, 04:46
Published 25 сентября, 04:46
Modified 25 сентября, 04:48
Updated 25 сентября, 04:48
— Концепция законопроекта о проблемах, вызванных навязыванием Западом идей бездетного и праздного образа жизни среди молодежи, возникла около трех лет назад и была поддержана депутатами, религиозными деятелями, общественниками Башкирии. Мы надеемся, что законопроект будет принят, а инициированные нами идеи, пусть и под авторством других будут реализованы на практике, — об этом рассказал идейный вдохновитель проекта Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
Последние десятилетия среди молодежи происходит навязывание идей жизни в удовольствие, исключительно для себя и без детей. Мода на чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей) сформировалась в 1970-е годы после публикации исследования социолога из Канады Джин Виверс. Основанное на изучении семей, сознательно отказавшихся от детей, движение было представлено как феномен и обросло почитателями. Сегодня его размер приобретает угрожающий демографии размах во всем мире.
23 сентября 2024 года в Госдуме был поддержан законопроект об административном наказании за пропаганду «движения чайлдфри». В документе также предусмотрены наказания за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола в СМИ, интернете, стриминговых сервисах кино, рекламе, музыкальных клипов.
Речь не идет о личном выборе нерожать детей. Законопроект ставит под запрет пропаганду, навязывание и распространение идей чайлдфри, цель которых попытка изменить мнение общества. Существуют сообщества в социальных сетях с агрессивной информационной средой, навязывающие презрительное и даже брезгливое отношение к материнству. Авторы отмечают, что большую часть читательской аудитории подобных групп составляют подростки, которыми легко манипулировать. Поэтому самые жесткие меры будут предприняты к тем, кто занимается пропагандой отказа от деторождения среди несовершеннолетних. Штрафы в таком случае будут увеличены в два раза, а юрлицам до 4 млн рублей.
— Разве нарушает такой закон право женщин самим решать, хотят ли они ребенка? Конечно, нет. Он только укрепляет право женщины принять решение самостоятельно — без внешнего давления и настойчивой пропаганды бездетности» — пояснила депутат Госдумы и сторонница законопроекта Яна Лантратова.
— Обращаю особое внимание, что речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека, — автор законопроекта, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.
Закон отправлен на доработку ко второму чтению, с целью конкретизации и уточнения понятия «отказ от деторождения».
А мнения комментаторов в интернете разделились:
— Надо полагать, что в скором времени инициатива станет законом — и полетят тысячи решений судов, которые не станут разбираться, пропагандировал ты чайлдфри или просто сказал, что не хочешь детей, — Александр Уфа.
— Эй, законодатели! Может, стоит притормозить немного и позволить семьям и женщинам самим решать, нужны ли в данный момент времени им дети или нет? Готова ли семья завести ребенка, хватит ли ей средств на его воспитание, на кружки и секции, на одежду, на еду, на отдых и учебу? — Ольга декоратор Уфимский р-н.
— Не исключаю и такого момента, что с принятием закона правоохранители начнут рьяно шерстить наши страницы в соцсетях, и, если вдруг вы когда-либо выкладывали сообщение о том, что пока не готовы стать родителем, вы получите в лучшем случае серьезный штраф. А если в компании знакомых случайно проговоритесь, что не хотите детей, то тоже наступит ответственность. В любом случае, надо, конечно, смотреть текст закона — возможно, не все так серьезно, как думается, и такая инициатива действительно нужна, — Георгий IT-менеджер.
— Если немного подумать, то наши парламентарии, чтобы не сидеть без дела, могут придумать еще кучу законов, направленных на увеличение рождаемости. Например: родить до 30, одиноким девушкам продукты не продавать, создали семью — через 9 месяцев должен быть ребенок, нерожавших — на выселки за город, — Алмаз курьер Уфа.
— В удивительное время живем: запреты возникают мгновенно на то, что еще вчера было возможным, — Айсылу маркетолог Уфа.
— Личный пример родителей играет важную роль в воспитании детей. Жизненные ценности и нормы морали должны прививаться в семье. Детьми надо заниматься, а не давать им смартфоны с младенчества лишь бы не мешал. Закон безусловно нужный, но и родители должны следить что читают и чем занимаются их дети, — Анастасия мама троих детей Уфимский р-н.
Причины отказа от детей могут быть очень разными. Наиболее частые назвала практикующий психолог Алиса Курамшина:
Страх ответственности. Для некоторых людей ответственность за жизнь другого человека кажется слишком большой нагрузкой. Они боятся не справиться с ролью родителя и переживают, что не смогут дать ребенку все необходимое.
Нежелание жертвовать свободой. Многим сторонникам чайлдфри нравится вести активный образ жизни, путешествовать и заниматься любимыми хобби. Они думают, что рождение ребёнка потребует серьёзных ограничений и изменений в образе жизни.
Отсутствие желания заботиться. Некоторым людям просто не нравится идея ухаживать за детьми. Они не видят в этом смысла или не испытывают положительных эмоций от взаимодействия с маленькими детьми.
Социальная изоляция. Родительство может привести к социальной изоляции, особенно если друзья и близкие не разделяют вашего образа жизни. Чайлдфри стремятся избежать такой ситуации.
Жизненные приоритеты. У многих чайлдфри есть другие жизненные цели и приоритеты, такие как образование, карьера, путешествия, искусство или спорт.
Медицинские риски. Беременность и роды сопряжены с определенными медицинскими рисками, и некоторые люди предпочитают избегать их ради собственного здоровья и безопасности.
Демографическая ситуация. В некоторых странах демографическая ситуация неблагоприятна для рождения детей, что также влияет на решение людей становиться родителями.Часть этих причин может решить с помощью психологов, программ поддержки со стороны государства, развития социальных служб. Но свобода выбора должна оставаться.
По словам идеологов движение чайлдфри, как и нетрадиционные веяния, по сути, завуалированная попытка сократить численность населения нашей страны, ослабление государства. Эти идеи навязываются неокрепшим умам намеренно, а само движение создает опасность для всех нас. Здоровая семья — основа сильной России. Запрет пропаганды идей противоречащем традиционным семейным ценностям и создание комфортных условий для материнства и детства — лучший заслон от нездоровых движений. Россиян должно быть больше.