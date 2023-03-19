В Башкирии во время пожара в жилой пятиэтажке погиб мужчина

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Утром 19 марта в Благовещенске произошел пожар в квартире по ул. Седова, 111.
МЧС России и другие экстренные службы зафиксировали, что в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома горело домашнее имущество. Оно было оперативно потушено на площади 1,5 квадратных метра. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни, медики констатировали смерть.
Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.