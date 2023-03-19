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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В Башкирии во время пожара в жилой пятиэтажке погиб мужчина

19 марта 2023, 07:41
Фото: МЧС по РБ
Во время тушения пожара было найдено тело мужчины, медики констатировали смерть.

Утром 19 марта в Благовещенске произошел пожар в квартире по ул. Седова, 111.

МЧС России и другие экстренные службы зафиксировали, что в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного дома горело домашнее имущество. Оно было оперативно потушено на площади 1,5 квадратных метра. В ходе тушения пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни, медики констатировали смерть.

Причина пожара устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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