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Updated Сегодня, 07:11

Сбербанк на 45% увеличил финансирование строительства жилья на Урале

7 марта 2023, 06:57
Фото: Сбер
Уральский банк Сбербанка за 2022 год предоставил девелоперам на строительство жилья 250 млрд рублей — на 45% больше, чем в 2021 году.

Сейчас на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан Сбербанк финансирует 70% всего строящегося жилья — это более 7 млн кв. метров, при этом более половины многоквартирного жилья в прошлом году было введено с финансовой поддержкой банка. Об этом рассказали эксперты Сбербанка на конференции для застройщиков, которая прошла на площадке банка.

Около 30% объектов с финансированием банка были сданы на три-шесть месяцев раньше запланированного срока. Это говорит о том, что механизм работы с проектным финансированием доказал свою эффективность и может обеспечить своевременность ввода объектов в эксплуатацию.

Главным драйвером строительной отрасли в 2022 году стала ипотека. В прошлом году Уральский банк Сбербанка выдал более 190 млрд рублей на покупку жилья в новостройках, количество кредитов превысило 30 тысяч.

​«В большинстве крупных городов сейчас наблюдается дефицит свободных участков для жилой застройки. Поэтому одним из основных трендов стали проекты комплексного развития территорий. В прошлом году Сбербанк одобрил финансирование для реализации пяти проектов КРТ на Урале на общую сумму более 67 млрд рублей. Совокупный объем возводимого жилья по ним превысит 1 млн квадратных метров. Мы ожидаем, что в 2023 году число таких проектов продолжит расти, — отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.

​Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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