Сбербанк на 45% увеличил финансирование строительства жилья на Урале

Сейчас на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан Сбербанк финансирует 70% всего строящегося жилья — это более 7 млн кв. метров, при этом более половины многоквартирного жилья в прошлом году было введено с финансовой поддержкой банка. Об этом рассказали эксперты Сбербанка на конференции для застройщиков, которая прошла на площадке банка.