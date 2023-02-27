Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации

Наверное, из-за того, что праздник проходил в интерьерах ДК «Моторостроитель», построенном в архитектурных традициях позднего советского периода, из-за того, что большинство участников торжества были в большей степени (по возрасту) представителями советской эпохи, а на сцене выступали не обремененные звездной болезнью коллективы, атмосфера получилась теплой и камерной. В сущности, в зале собрались единомышленники — состоявшиеся в профессии люди, которым есть чем поделиться и уже не нужно никому ничего доказывать.