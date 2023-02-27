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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации

27 февраля 2023, 04:29
Фото: mkset.ru
Авиаторы надеются вновь увидеть все ее величие — здесь, в Башкирии.

Сложно поверить, что наша страна начала осваивать воздушное пространство сто лет назад. Сначала — на немецких «Юнкерсах», маркированных названием авиакомпании «Добролет». Первые регулярные рейсы «добролеты» начали выполнять из Москвы в Нижний Новгород. Маршрут проходил над железной дорогой и в светлое время суток, по объективным причинам — радиосвязи и приборов навигации в самолетах не было.

Но уже в 1928 году на Международной авиационной выставке в Берлине СССР показал первые три «своих» самолета: АНТ-3, У-2, К-4 (конструкторов Андрея Туполева, Николая Поликарпова и Константина Калинина).

На протяжении следующих 70 лет советские люди летали только на отечественных самолетах. Авиаконструкторы создавали новые, более современные воздушные суда, а авиаторы ставили на них новые рекорды.

Славная история российской авиации прервалась с переходом на рыночную экономику. Теперь российскому авиапрому предстоит повторить этот опыт и… снова подняться в небо.  Тогда же Башкирия, к сожалению, лишилась собственной авиакомпании — «Башкирские авиалинии» ликвидировали в 2007 году.

«До 2007 года аэропорт „Уфа“ не был просто транзитным хабом. У Башкирии была собственная авиакомпания, и какая — самолеты летали по всему миру. К сожалению, при переходе на рыночную экономику в руководство „Башкирских авиалиний“ пришли „эффективные менеджеры“, которые эффектно развалили авиаперевозчика», — говорит Эдуард Остапчук, который глубоко погружен в летную проблематику.

Три года назад он и Игорь Лясович создали в Уфе «ОстАвиаКомпани». Это предприятие занимается авиапатрулированием лесов в пожароопасный сезон и проводит химобработку лесов в периоды нашествия вредителей.

Легкие и сверхлегкие воздушные суда хорошо показали себя на таких работах — пилоты быстро обнаруживают очаги пожаров, оперативно передают координаты лесникам, те в свою очередь могут быстро тушить пламя.

Город и небо

Уфа кровно связана с авиацией, особенно северная ее часть. Здесь УМПО — эвакуированный в военные годы и прижившийся в городе огромный завод, выпускающий авиационные двигатели. В городе есть авиатехникум и авиационный университет, который, правда, все же готовит специалистов для различных отраслей промышленности. Самолеты — в виде изображений, макетов или самые настоящие списанные борты — здесь встречаются, пожалуй, гораздо чаще, чем любая другая техника.

В Уфе долгое время жил военный летчик, дважды герой Советского Союза Муса Гареев. Местная авиакомпания «Башкирские авиалинии» перевозила пассажиров по всему миру.

Так что к юбилейной дате причастны очень многие уфимцы. Столетие гражданской авиации отметили в Калининском районе Уфы. Ветеранам отрасли вручали благодарственные письма, грамоты, юбилейные медали.

Наверное, из-за того, что праздник проходил в интерьерах ДК «Моторостроитель», построенном в архитектурных традициях позднего советского периода, из-за того, что большинство участников торжества были в большей степени (по возрасту) представителями советской эпохи, а на сцене выступали не обремененные звездной болезнью коллективы, атмосфера получилась теплой и камерной. В сущности, в зале собрались единомышленники — состоявшиеся в профессии люди, которым есть чем поделиться и уже не нужно никому ничего доказывать.

В прошлом и в будущем

Награды вручали приглашенные гости. Кто-то поднимался на сцену с палочкой. Один из ветеранов поразил зал. Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников, увидев, что летчик Валерий Шалашов идет через зал с палочкой, спустился со сцены и вручил грамоту между рядами. Однако Валерий Дмитриевич поднялся за трибуну, чтобы выступить с ответной речью.

«В авиации я отслужил очень-очень много лет. Получил звание Заслуженного пилота Советского Союза, Российской Федерации. А первого января мне исполнилось 90. Рассказывать по авиацию — это огромное удовольствие, потому что я в 50-х годах летал на бомбардировщике в Германии. Отлетал на реактивном самолете шесть с лишним лет, после этого была демобилизация, и я оказался в Уфе», — рассказал он.

Он вспоминает, что «сначала в Уфе не было хорошей авиации», а потом летный отряд под его руководством стал лучшим в Приволжском управлении гражданской авиации.

Работа, которая была сделана за все годы становления авиации в Уфе — это огромный труд, отмечает летчик. Ему по-прежнему жаль, что многое из этого было утрачено.

«Но есть решение Путина о восстановлении [авиации] — я надеюсь, что гражданская авиация в России разовьется снова», — говорит он.

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Новая история

Пока в республике есть авиация, есть и уверенность, что совсем скоро начнется ее новая история, уверен директор по развитию «ОстАвиаКомпани» Игорь Лясович.

Да, пока это малые, легкие и сверхлегкие воздушные суда, но если грамотно заниматься развитием отрасли, то вскоре по Башкирии будут летать и пассажирские самолеты.

«В прошлое мы уже не вернемся, но есть другой путь: в Башкирии должен появиться региональный авиационный эксплуатант и региональный авиарегулятор. Начать нужно с легкой и сверхлегкой авиации, создать местные воздушные авиалинии — в первую очередь для туристического кластера», — полагает Эдуард Остапчук.

У этой категории авиаперелеты по региону будут очень востребованы с мая по сентябрь и, конечно, в зимние месяцы. Сейчас путь до горнолыжных курортов в Белорецком районе — это пять-шесть часов по горному серпантину. Авиаперелет займет не более 45 минут.

Все это очень хорошо ложится на планы региональных властей по увеличению турпотока. В Башкирии множество мест, которые можно показать туристам. Но многие такие объекты труднодоступны или расположены в отдаленных от Уфы районах — например, музейный комплекс Шульган-Таш в Бурзянском районе.

Проект можно запустить на условиях государственно-частного партнерства, тогда он будет интересен и инвестору, и республиканским властям. Позже можно будет организовать внутрирегиональные перелеты, существовавшие ранее, и, если в этом будет необходимость — основать авиакомпанию, которая начнет выполнять межрегиональные и международные рейсы.

«Конечно, то, что в республике нет своей авиакомпании — ненормально. Соседние регионы — Оренбург, Ижевск, например, смогли сохранить своих авиаперевозчиков. Важно и то, что развитие авиации позволит создавать в Башкирии рабочие места, привлекать в отрасль молодых людей. А люди — главная ценность в любой работе», — говорит Игорь Лясович.

Очень важно, чтобы авиацию представляли молодые пилоты, диспетчеры и механики, а не только лишь ветераны, отмечает он. Вернуть все достижения 80-х не получится — другая экономика, другой социально-политический строй, новые условия. Но это и не нужно, ведь можно создавать новую историю авиации в Башкирии.

#Наталья Балыкова#Общество
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