Под сверхлегкими крыльями: как в Башкирии спасают лес от огня

Одно из богатств Башкирии — ее роскошные леса, огромные зеленые пространства Южного и Среднего Урала. Их нужно беречь от незаконных вырубок и пожаров. И для этого необходима именно авиационная лесоохрана.
История авиапатрулирования берет свое начало еще в первой половины прошлого века. Тогда же и были разработаны методики ведения авиационных работ. И до сих пор они существенно не менялись. Поэтому на большей части территории страны летают на «Аннушках» (Ан-2). Ан-2 — хороший, достаточно вместительный самолет, способный брать на борт 10 и более пассажиров. Но последние такие воздушные суда были выпущены в конце 60-х годов, к настоящему времени они практически исчерпали свой ресурс и морально устарели. Для решения современных задач требуются другие подходы. Сейчас для авиапатрулирования лесов в кабине нужен только пилот и летчик-наблюдатель плюс — современные аэронавигационные системы. Экономически целесообразнее использовать и более компактные воздушные суда.
С учетом требований времени в 2019 году лесоохранная служба Башкирии начала применять сверхлегкую авиацию для оперативного контроля лесопожарной обстановки в лесах республики. В регионе удачно сложились обстоятельства: появилась перспективная компания «Оставиакомпани», которая совместно с авиапредприятием «Авиахим-Юг» занимается авиапатрулированием лесов по современным эффективным технологиям. Принципы ее работы соответствовали прогрессивным взглядам местных властей и современным тенденциям в сфере охраны лесов от пожаров. Тот самый случай, когда совпали интересы государства и бизнеса.
«Мы начали эту работу три года назад, тогда у нас было три борта, в прошлом году мы увеличили их число вдвое. Сейчас одновременно мы можем поднять в воздух пять самолетов, с которых можно осмотреть всю Башкирию», — рассказал соучредитель компании Эдуард Остапчук.
Используя современные IT-технологии, с самолетов можно мгновенно передавать информацию о лесном пожаре, а это позволяет специалистам оперативно принимать решения и быстро тушить пламя, не давая ему шанса охватить большие территории.
Преимущество легких воздушных судов еще и в том, что им не нужен аэропорт — можно взлетать и садиться на приспособленных для этого площадках. Это позволяет пилотам базироваться в районах, которые вызывают у лесных пожарных наибольшее беспокойство: например, башкирском Зауралье с его сухим летом и ветреной погодой. Самолеты находятся в Бурзяне, Белорецке и Зилаире, таким образом, наблюдением охвачены наиболее лесистые зауральские районы и северо-восток. Сразу после взлета борт находится на территории, которую необходимо осмотреть. Старенький Ан-2, вылетающий из аэропорта Уфы, будет там только через час — и то, если ему позволят метеоусловия. Еще час ему потребуется, чтобы вернуться.
«Когда мы начали летать, то поняли, что можем сделать летный час еще дешевле. И предложили на сэкономленные средства летать чаще, чтобы охватить мониторингом большую территорию. Летный час стал дешевле на 15-20%. На нас, конечно, смотрели как на дураков. Ну кто в нашей стране, выиграв торги, законно получив контракт, отказывается от сверхприбыли? Трудно понять современному человеку, как это — переживать за то, что ты делаешь. Но что-то ведь должно быть святое», — считает начальник департамента летной и технической эксплуатации «Оставиакомпани» Игорь Лясович.
Святое, говорит он, — это удивительная башкирская природа, которую обязательно нужно оставить детям. Летчик рассказывает, как возникают ужасные лесные пожары во время сухой грозы, когда молния ударяет в землю. Если такое происходит на глазах у пилотов, меры принимают очень быстро.
Благодаря внедрению такого метода работы заниматься охраной леса от пожара могут и другие российские авиапредприятия, имеющие в своем авиапарке легкие и сверхлегкие воздушные суда. В этом году компания выявила проблему: маршруты на патрулирование не вполне соответствуют требованиям воздушного кодекса, так как не содержат аэронавигационной информации. Это в свою очередь приводит к тому, что такие маршруты неизвестны государственным органам, контролирующим воздушное пространство, что ставит под угрозу безопасность выполнения полетов. Управление государственного авиационного надзора (УГАН) по Приволжскому округу информировало об этом руководство республики с предложением найти решение этого вопроса. В «Оставиакомпани» совместно со структурами Минлесхоза уже ведут работы по устранению этих недостатков.
Разрабатывая полетную сетку и схему дислокации, стороны опирались на опыт стран с похожими природными условиями: огромными лесными массивами, труднодоступной местностью, что, по их мнению, сделает процесс мониторинга еще более эффективным . А это вновь приведет к снижению стоимости экономических затрат на выполнение полетного задания.
«Мы снижаем стоимость, чтобы государство получило большую пользу — такие принципы», Игорь Лясович
Еще больший эффект может дать установка оборудования, фиксирующего и передающего видеозаписи диспетчеру лесоохраны в режиме онлайн, а также тепловизоров. Пилот-наблюдатель из-за человеческого фактора может пропустить тревожный сигнал, принять дым за испарения, и тогда прибор подскажет, если что-то не так. А с земли — могут внимательно рассмотреть подозрительный участок.
Легкая авиация помогает бороться и с непарным шелкопрядом — вредителем, который не оставляет на деревьях ни листочка.
«Если бы вы видели, что творится с уральской тайгой. Это страшное зрелище, когда в июне стоит голый лес. Это наша природа, то, что мы должны оставить новым поколениям. Нам не все равно — вот такая позиция», — говорит Эдуард Остапчук.
Обработка леса от вредителей дает максимальный эффект в короткий, строго определенный момент. Ну и, разумеется, необходимо соблюдать все имеющиеся нормы по дозировке препаратов, сообщая о работах пчеловодам, пасеки которых расположены вблизи зоны обработки. Пока проблемы с этим есть, но все решается, считают в «Оставиакомпани».
«Нужно продумывать систему оповещения и налаживать совместную работу с пчеловодами. Близко к населенным пунктам мы вообще не подлетаем — это подтверждается спутниковыми данными, — используем невысокие дозы экологически безопасных препаратов. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы сохранить наших пчел. Но нужно понимать, что мы занимаемся спасением леса. Поэтому, конечно, люди должны это понимать и не мешать нам», инвестор и главный соучредитель компании «Оставиакомпани» Эдуард Остапчук.
Компания готова работать с различными заинтересованными ведомствами. Например, уже сейчас пилоты передают информацию о происшествиях на «непрофильных» объектах: пожарах на свалках, горящей траве на сельхозземлях. Уже сегодня в числе получателей таких данных — Госкомитет по ЧС. Иногда в ведомстве, зная о планируемых вылетах, просят пилотов помочь с поисками заблудившихся туристов. В этом году, когда в Башкирию пришел смог из Ханты-Мансийской области и были подозрения на лесные пожары, успокоить население помогли именно сверхлегкие самолеты. Поднявшись в воздух, они облетели территорию, и пилоты подтвердили, что опасности нет.
Из-за авиапатрулирования иначе начали вести себя и сами жители Башкирии. Зная, что за лесом следят с воздуха, они уже стараются не вырубать лес без разрешения, не разжигать костры — ведь все это может быть зафиксировано. По той же причине снизилось число поджогов на мусорных полигонах, ведь собранные материалы могут стать видеодоказательствами нарушений.
Некоторое время назад в Башкирии пришлось решить техническую проблему во взаимоотношениях лесников и пилотов. Дело в том, что первые работают по квартальным картам, а вторые ориентируются по аэронавигационным картам. Выходило так, что переданные координаты лесопожарные инспекторы не всегда могли сопоставить со своими кварталами. Тогда была инициирована разработка программы, которая «переводила» данные автоматически, накладывая карту лесников на географическую карту. Теперь взаимодействие стало простым: программа интерпретирует координаты, переданные с неба и с земли, для обеих сторон.
Башкирия — один из трех регионов, использующих легкие самолеты для лесоохраны. В конце августа о республиканском опыте докладывали в правительстве России. Представители отрасли отмечают, что будущее — за сверхлегкой авиацией, поэтому ее нужно развивать.
В этом году из-за дождливого начала лета пожароопасный сезон в Башкирии выдался более гладким. Но сейчас выросшая за лето трава высохла, а дождей пока нет, это тревожит лесоохрану. Помощь с воздуха в таких условиях крайне важна. Особенно от людей, для которых деньги — далеко не самое главное и которым не все равно, как выполнять свою работу.