Под сверхлегкими крыльями: как в Башкирии спасают лес от огня

Преимущество легких воздушных судов еще и в том, что им не нужен аэропорт — можно взлетать и садиться на приспособленных для этого площадках. Это позволяет пилотам базироваться в районах, которые вызывают у лесных пожарных наибольшее беспокойство: например, башкирском Зауралье с его сухим летом и ветреной погодой. Самолеты находятся в Бурзяне, Белорецке и Зилаире, таким образом, наблюдением охвачены наиболее лесистые зауральские районы и северо-восток. Сразу после взлета борт находится на территории, которую необходимо осмотреть. Старенький Ан-2, вылетающий из аэропорта Уфы, будет там только через час — и то, если ему позволят метеоусловия. Еще час ему потребуется, чтобы вернуться.