mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Власти назвали самый трезвый район Башкирии

20 февраля 2023, 05:21
Фото: 1MI
Меньше покупать спиртного в рознице стали лишь в четырех районах республики, однако в статистику не входят напитки домашнего производства.

Несмотря на то, что Башкирия в конце прошлого года была признана самым трезвым регионом в Приволжском федеральном округе, по данным министерства торговли и услуг Башкирии приобретать спиртных напитков в рознице в республике стали больше. Данные представленные ведомством публикует «КП — Уфа».

Так по итогам минувшего 2022 года жители самой трезвой республики в ПФО стали больше приобретать спиртного. Однако стоит отметить, что статистика ведомства не учитывает контрафакт и алкоголь кустарного и домашнего производства.

Но и не учитывая потребление самопала и прочих «неакцизных» напитков, снизились объемы торговли спиртными напитками всего в четырех районах, однако снижение ни в одном из них не составило и одного процентного пункта. Лидером по снижению количества приобретенного спиртного стал Бураевский район республики с показателем в 0,5% по отношению к итогам 2021 года, в Краснокамском и Чекмагушевском районах снижение составило 0,3%, четверку замкнул Дюртюлинский район с показателем снижения в 0,2%.

#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Индекс блинов: во сколько жителям Башкирии обойдется Масленица в 2023 году
Сегодня, 02:00
А в ответ тишина: депутаты Башкирии проигнорировали вопрос о публикации своих доходов
17 февраля 11:26
Прокуратура отсудила у мэрии Уфы квартиру для 98-летнего ветерана ВОВ
Сегодня, 06:10
Говно и палки: что думают уфимцы о новом дизайне объектов в городе от студии Лебедева
17 февраля 04:56
График плановых отключений холодной воды на неделю с 20 до 26 февраля в Уфе
Сегодня, 04:36