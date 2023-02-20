Власти назвали самый трезвый район Башкирии

Но и не учитывая потребление самопала и прочих «неакцизных» напитков, снизились объемы торговли спиртными напитками всего в четырех районах, однако снижение ни в одном из них не составило и одного процентного пункта. Лидером по снижению количества приобретенного спиртного стал Бураевский район республики с показателем в 0,5% по отношению к итогам 2021 года, в Краснокамском и Чекмагушевском районах снижение составило 0,3%, четверку замкнул Дюртюлинский район с показателем снижения в 0,2%.