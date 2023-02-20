«Отношения к Башкирии не имеет»: ученый о национальности генерала Шаймуратова

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Споры о том, был ли советский военачальник, Герой России, который командовал 112-й Башкирской кавалерийской дивизией во время Великой Отечественной войны, Минигали Шаймуратов башкиром или татарином, продолжаются уже много лет — жители соседних республик не могут поделить подвиги героя, приписывая их к своим народам. Ситуацию прокомментировали эксперты-исследователи.
Так, по мнению ученого Уфимского НЦ РАН Ильдара Габдрафикова, споры о национальности генерала бессмысленны и неуместны, а в центре внимания должны оставаться подвиги генерала, а не его национальность.
— Если вопрос о национальной принадлежности Шаймуратова возникает, искусственно во многом, то его надо опускать. Татары считают его своим героем, башкиры — своим. Здесь это неважно: татарин ли он или башкир. Он герой Великой Отечественной войны. На этом надо делать акцент, — заявил в разговоре с изданием «InKazan».
Однако не все склонны считать, что вопрос национальной идентичности Шаймуратова вторичен в сравнении с его заслугами перед Отечеством. Так, историк Ильнар Гарифуллин однозначно заявляет, что генерал не имеет никакого отношения к Башкирии: по данным ученого, малой родиной Шаймуратова было татарское село Биштяки, а сам генерал якобы во всех документах подписывался как татарин.
«Здесь обижаться не на что, потому что он великий сын татарского народа. У Башкортостана нет никакого права владения его именем — патентного права на это, грубо выражаясь. Смысла обижаться нет», — заключил историк в беседе с изданием «InKazan».
Минигали Шаймуратова и его героические подвиги высоко чтут в Башкирии. О личности генерала часто высказывается глава республики Радий Хабиров, называя его «прославленным генералом» и «нашим легендарным земляком». Глава Башкирии неоднократно выражал личное отношение к персоне Шаймуратова.
— Шаймуратов для меня — образец Настоящего Человека того жестокого времени. Образец порядочности, долга и мужества. Он мог бы остаться в живых, если бы не повёл лично своих бойцов на опаснейшую попытку вырваться из окружения. Но прятаться было не в его правилах, — высказался в своих соцсетях Хабиров.
Радий Хабирова, в свою очередь, отмечал, что перед ним стояло две важных задачи. Первая — добиться присвоения Минигали Шаймуратову звания Героя, а вторая — «захоронить прах героя в родной земле, чтобы он покоился у себя дома».
30 марта 2020 года Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Тогда же властями Башкирии был учрежден республиканский Орден генерала Шаймуратова, вручаемый за мужество и самоотверженность в опасных жизненных ситуациях. В октябре 2022 года на Советской площади в Уфе был открыт памятник, посвященный генералу Шаймуратову, на создание которого ушло 276 млн рублей. На месте появления памятника была заложена капсула с землей с места, недалеко от которого погиб Шаймуратов.