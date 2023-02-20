«Отношения к Башкирии не имеет»: ученый о национальности генерала Шаймуратова

30 марта 2020 года Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Тогда же властями Башкирии был учрежден республиканский Орден генерала Шаймуратова, вручаемый за мужество и самоотверженность в опасных жизненных ситуациях. В октябре 2022 года на Советской площади в Уфе был открыт памятник, посвященный генералу Шаймуратову, на создание которого ушло 276 млн рублей. На месте появления памятника была заложена капсула с землей с места, недалеко от которого погиб Шаймуратов.