СК России заинтересовала драка в Башкирии

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Причиной для реакции со стороны ведомства под руководством Александра Бастрыкина стал конфликт в медицинском колледже в Сибае в Башкирии. СК РФ сообщает, что там узнали о том, что студент избил однокурсницу, из соцсетей. Кроме того, как пишет СК РФ, парень высказал оскорбления в адрес ее отца-бойца СВО. Региональный Следком инициировал проверку сведений.
Напомним, история конфликта двух студентов-медиков в колледже Сибая была предана огласке спустя сутки после потасовки. Она произошла днем в среду, 19 июня, в стенах учебного заведения. Известно, что студента представили на отчисление из медицинского колледжа. Девушка написала заявление о побоях. Mkset восстановил хронологию известных общественности данных об этом конфликте.