СК России заинтересовала драка в Башкирии

Причиной для реакции со стороны ведомства под руководством Александра Бастрыкина стал конфликт в медицинском колледже в Сибае в Башкирии. СК РФ сообщает, что там узнали о том, что студент избил однокурсницу, из соцсетей. Кроме того, как пишет СК РФ, парень высказал оскорбления в адрес ее отца-бойца СВО. Региональный Следком инициировал проверку сведений.