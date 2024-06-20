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Posted Сегодня, 18:43

Published Сегодня, 18:43

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СК России заинтересовала драка в Башкирии

СК России заинтересовала драка в Башкирии

20 июня 2024, 18:43
Фото: Следком РФ
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке по факту избиения девушки в медколледже в Сибае, сообщает пресс-служба Следкома РФ.

Причиной для реакции со стороны ведомства под руководством Александра Бастрыкина стал конфликт в медицинском колледже в Сибае в Башкирии. СК РФ сообщает, что там узнали о том, что студент избил однокурсницу, из соцсетей. Кроме того, как пишет СК РФ, парень высказал оскорбления в адрес ее отца-бойца СВО. Региональный Следком инициировал проверку сведений.

Напомним, история конфликта двух студентов-медиков в колледже Сибая была предана огласке спустя сутки после потасовки. Она произошла днем в среду, 19 июня, в стенах учебного заведения. Известно, что студента представили на отчисление из медицинского колледжа. Девушка написала заявление о побоях. Mkset восстановил хронологию известных общественности данных об этом конфликте.

Скандал с дракой в медколледже Сибая: хронология событий
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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Александр Бастрыкин#СВО#Студент#Отчисление
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