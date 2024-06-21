«Дорога жизни» в Уфе. Для продления Айской снесут 52 здания. Как это будет?

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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ЗАЧЕМ ПРОДЛЯТЬ АЙСКУЮ?
Башкортостан вошел в десятку регионов-лидеров по количеству автомобилей в России. Сегодня машина по статистике есть у каждого второго уфимца. А потому 10-балльные пробки стали для горожан обычным делом. Для всех очевидно: инфраструктурные вопросы, связанные со строительство новых развязок, так быстро не решаются.
Автомобилисты адаптируются. Они знают «горячие» участки: спуск в Сипайлово, подъем на Заки Валиди, Бакалинская… У каждого района они свои. Водители стараются выбирать оптимальное время для поездок или объезжать участки в часы пик. Однако, пробок меньше не становится.
И вот в 2021 году власти анонсировали новый проект «Дорога жизни», который позволит соединить Зеленую Рощу с главной транспортной артерией — проспектом Салавата Юлаева. А еще разгрузит и равномерно распределит достаточно плотные автопотоки основных улиц района.
КАК ЭТО БУДЕТ?
Проект включает в себя несколько этапов. Так, сейчас, например, продолжается реконструкция улиц Рабкоров и Высотной. Их общая готовность, как сообщили на совещании в столичной мэрии, уже более 60%.
Еще один шаг — продление улицы Айской до улицы Менделеева. Протяженность участка составит всего километр. Однако, именно этот этап считается максимально затратным и потребует даже переустройства трамвайных путей. Работы оценивают в 1,8 млрд рублей.
СПОРЫ СРЕДИ УФИМЦЕВ
В интернете новость разделила пользователей на два лагеря. Одних радует решение транспортного вопроса и перспектива свободных дорог без пробок. Других интересует вопрос сноса зданий и изъятия участков на месте будущей трассы:
— Снести 52 здания и изъять 10 участков. А компенсировать кто будет?
— Уже есть схема организации дорожного движения? Где именно пройдет дорога на участке вблизи Менделеева. Там же везде частные дома и существующая ширина проездов не позволит сделать достойное продолжение Айской.
Под снос, согласно постановлению, действительно, частично попадают дома на улицах Сун-Ят-Сена, Большой Московской, Абхазской, Красногвардейской, Кавказской и Менделеева. Это так называемый частный сектор. С собственникам, как сообщили в управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений, обязательно будут проводиться встречи:
-В рамках предусмотренной действующим законодательством процедуры изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд, собственников уведомят о предстоящем изъятии. Будет проведена рыночная оценка частной собственности, с которой ознакомят всех собственников. Соглашение об изъятии недвижимости заключается с каждым правообладателем земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости (п.2 ст. 56.9 Земельного кодекса РФ) либо в добровольном порядке, в случае согласия собственников на оценочную стоимость, либо по решению суда.
Однако, вопросы возникают не только у жителей домов, которые попадают под снос. Но и у тех, кто живет в многоквартирных домах по соседству. Ведь дорога будет проходить прямо под их окнами:
— Я живу в доме № 37 по Айской. И в домовом чате мы уже несколько дней с соседями обсуждаем эту «Дорогу жизни». Оживленные полосы движения будут проходить как раз под окнами нашего дома в виде продолжения Айской. Нам бы очень хотелось увидеть проект этой реконструкции: что он собой представляет, как будет выполнена дорога? Будут ли там тротуары, зона между тротуаром и двором, запланирована ли высадка в этой зоне деревьев, чтобы они хоть как-то защищали наши дома от пыли и шума, как будут организованы пешеходные переходы и остановки общественного транспорта? Насколько затянется реконструкция, не будет ли это как с улицей Рабкоров, которую несколько лет назад разворотили, да так и бросили? Пока больше вопросов, чем ответов. Очень надеемся, что чиновники пойдут людям навстречу и сообщат такую информацию. Люди переживают, волнуются. Многие покупали тут квартиры из-за тихого и старого района, а сейчас выясняется, что будем жить у автомагистрали с круглосуточным трафиком, — прокомментировал MKSET запланированное строительство местный житель Артем Туполев.
КОГДА НАЧНУТ СТРОИТЕЛЬСТВО?
Однако, пока искать ответ на этот вопрос рано. Как сообщили нашему изданию в управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы, из-за высокой стоимости работ срок реализации проекта по продлению Айской не определен:
-В связи с высокой стоимостью реализации проекта планируется привлечь средства из федерального бюджета. Совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан ведется работа по включению данного объекта в федеральные программы.