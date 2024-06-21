«Дорога жизни» в Уфе. Для продления Айской снесут 52 здания. Как это будет?

Добираться из Зеленой Рощи в центр города будет проще, а пробок станет меньше. Но почему «Дорога жизни» вызвала так много споров среди уфимцев? О масштабном проекте, а также о том, почему вопросов о его реализации пока больше, чем ответов, в нашей статье.

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