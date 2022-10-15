Вам очень повезло: как в Уфе открывали памятник Шаймуратову

О намерениях властей установить на Советской площади памятник генералу Минигали Шаймуратову стало известно еще в 2019 году, тогда же начали выбирать скульптора, который его создаст. В 2020 году, казалось, выбор был сделан. Во всяком случае, скульпторы из Санкт-Петербурга заявляли, что выиграли соответствующий конкурс республиканского Минкультуры. А в сети появились визуализации обновленной Советской площади. Но в октябре того же года Управление делами главы республики объявило конкурс на создание этого же памятника. В итоге победителем признали скульптора Салавата Щербакова. В планах реконструкции Советской площади тогда была не только установка конной статуи, но и строительство светомузыкального фонтана и небольших скверов.
В апреле прошлого года Радий Хабиров сообщил, что по предложению «четырех академиков художеств» предполагается дополнить монумент колоннадой.
После этого обустроенные скверы исчезли — высаженные деревья выкорчевали, скамейки и фонари убрали. Вместо них разместили колонны. От первоначального проекта остался только фонтан, который к тому моменту был построен.
Открытие площади из-за пересмотра планов и возникающей при этом неизбежности переделок многократно переносили. Памятник хотели установить еще в прошлом году, но работы затянулись. Наконец, в последний намеченный срок — 11 октября — открытие состоялось. Для журналистов, руководителей музеев, представителей общественных организаций и туриндустрии накануне провели экскурсию у памятника.
О монументе рассказывал сам скульптор Салават Щербаков. Обычно о самом памятнике можно мало что рассказать: история создания, композиция, имя автора, несколько слов и человеке, которому он посвящен, — вот, пожалуй, круг вопросов, на которые можно ответить. Монумент на Советской площади — это совсем другая история. Постамент памятника со всех сторон обвешен обильным декором: барельефы с правой и с левой стороны отсылают зрителя к историческому прошлому башкирского народа.
По словам Салавата Щербакова, ему хотелось показать не только боевой путь легендарного комдива, но и подчеркнуть, что герой появился не случайно, проследить его «генетику» и корни.
Если стоять лицом к монументу, то на левом барельефе показаны моменты из жизни шаймуратовской дивизии. На кадрах из прошлого, высвеченных скульптором, предстают моменты, когда формировалась дивизия. Уфимцы могут узнать на одной из таких картин Дему, здание современного Минсельхоза (в годы Великой Отечественной — Совнаркома БАССР) на Советской площади, откуда мобилизованных отправляли на фронт. Здесь же, в надписях, путь башкирской кавдивизии от Уфы до Берлина, названия населенных пунктов. Отмечен и Дебальцево, где погиб Минигали Шаймуратов. Наверху — соратники, в одном из которых гость из Чечни узнал земляка-героя Великой Отечественной. Рейхстаг, разбитые немецкие танки, фрагмент гусеницы — символ поверженной кавалерией вражеской техники. Советский танк, который поместили на слове «Берлин». Три всадника, которые возносятся вместе с комдивом.
Есть и отсылки к довоенному прошлому легендарного генерала — открытки с пейзажами и китайскими иероглифами. В Китае будущий комдив жил, когда работал в разведке, в этих открытках могли быть зашифрованы тайные сведения, считает Салават Щербаков. Здесь же наган Шаймуратова.
Деталей очень много — их можно долго рассматривать, чем, собственно, уже сейчас и занимаются дети. Но «прочесть» символику можно, только хорошо ориентируясь в биографии Шаймуратова. Так что экскурс — от офлайнового или аудио-гида — здесь точно не будет лишним.
Правый барельеф — это еще более глубокая история рождения генерала. По версии автора скульптуры, героический потенциал Шаймуратова формировался задолго до его рождения. Поэтому здесь представлены не только иллюстрации его биографии — отец, работавший бурлаком, сам герой, в детстве игравший на баяне, баржа, на которой он служил в юности, — но и история более древних времен, картинки быта– юрта, у которой привязан верблюд, сцена с играющим на курае башкиром, соколиная охота, символ республики — курай. Здесь же «северные амуры» в Париже, поверженные пушки с наполеоновскими вензелями. И даже отсылки к еще более древним временам — крылатый конь и лев (отсылающий к греческому мифу и подвиге Геракла) из башкирского эпоса «Урал-батыр». Наиболее масштабные фигуры — скачущих всадников. Копыта их коней застыли в воздухе. Одна из центральных фигур барельефа — национальный герой Салават Юлаев, который смотрит на своих потомков. Вообще, здесь достаточно много связей с первой конной статуей. Так, по словам Щербакова, плетка в руках Шаймуратова взята с памятника Тавасиева.
Многие отмечают композиционную схожесть в фигурах коней, говорит историк Рамиль Рахимов. Но лошадь — это животное, у которого есть четыре ноги, голова и хвост. Ход коня — один и тот же, поэтому в творении любого скульптора будут те или иные повторы.
Задняя часть постамента также украшена деталями. Здесь — еще один символ соцветия курая и птицы. Снизу взмывает гусь, наверху — журавль. Цапля, сокол, голубь — каждая птица изображена с веткой дерева: дуб, рябина, яблоня… Они символизируют племена башкир, каждый может узнать свой род, объяснил Салават Щербаков. Этот горельеф, по его словам, появился в последний момент, когда заказчикам показалось, что сзади «пустовато». Колоннада, считает он, завершает архитектурный ансамбль, вовлекая в «разговор» здания министерств.
«Таким образом у нас получилось изобразить три стихии: есть Вторая мировая война, есть Башкирия и подвиг Шаймуратова и есть уровень мировой классики, культуры Древнего Рима, Санкт-Петербурга, Москвы. Потому что здания эти (окружающие Советскую площадь — Mkset) построены по принципу всемирной классикb. И сейчас это становится больше видно», — говорит скульптор.
Сама статуя Шаймуратова находится достаточно высоко, и разглядеть ее достаточно сложно. Фигура генерала — гипотетическое представление о том, как он мог бы выглядеть во время Великой Отечественной, отмечает Рамиль Рахимов. Шаймуратов отличался от командиров Красной Армии. Это был интеллектуал, владевший несколькими языками, самородок, представитель элиты. Но при этом умевший найти подход к бойцам, завоевавший не только их полное доверие, но и их любовь.
Первый памятник Шаймуратову — это песня, слова которой сложены народом, считает Щербаков. Монумент на Советской площади стал визуальным мемориалом. Но это «не только памятнику Шаймуратову лично, это само собой». Но и память о героическом башкирском народе.
Колоннада, по поводу строительства которой горожане ранее высказывали разные мнения, позволила «разбудить» архитектуру площади и связать ее в единое целое с мемориалом, считает Салават Щербаков.
«Когда мы видим колонны, башню сквозь колоннаду, архитектура просыпается. То есть [построили комплекс] с уважением к городу, не просто на новом месте растолкали», — отмечает он.
Салават Щербаков рассказал, что идею колоннады «подсказал Радий Фаритович», и в итоге она пришлась как нельзя кстати.
Историк Рамиль Рахимов отмечает, что «созданный памятник впечатляет и вдохновляет». Но сравнивать его с памятником Салавату Юлаеву, что многие пытаются делать, бессмысленно, потому что скульптуры принадлежат разным эпохам, уверен он.
Появление памятника, по словам историка — важный момент, «который мы только начинаем переваривать осмысливать». Спустя некоторое время «мы поймем, что это такое, привыкнем и свыкнемся с этим», считает он.
Консультировавший создателей памятника «по исторической части» Рахимов отмечает, что с точки зрения достоверности каких-то «ляпов» в монументе нет. Но творческая составляющая, воплощение идеи может вызывать вопросы, споры и дискуссии. Так, и по поводу установки памятника Салавату Юлаеву когда-то были разные мнения. Сама история его появления была долгой и трудной.
Самому Рахимову памятник нравится. Восхищается им и друг Щербакова заслуженный художник РФ Геннадий Правоторов.
«Он (Щербаков) способен решить любые задачи. Если брать сегодняшний памятник, то он прекрасно справился с этим. И по реакции людей, их заинтересованности видно, как тепло они воспринимают этот монумент и с интересом смотрят на автора, способного решить такие задачи. Нужно порадоваться такому дару, так прекрасно решенному ансамбля. С колоннадой это стала не просто площадь, а доминанта города», — уверен он.
Памятник получился долговечным, а работа проведена капитальная, считает Салават Щербаков. В отличие от статуи Салавата Юлаева, с которой спустя десятилетия возникли довольно серьезные проблемы (разрушение и деформация конструкций), Шаймуратов сделан намного надежнее. Во-первых, он отлит из бронзы, а не более тяжелого и при этом более уязвимого чугуна, во-вторых — каркас самой статуи и фундамент выполнены очень качественно. Этот памятник будет стоять десятилетия — для детей и внуков, отмечает он. Но гарантийные сроки указаны в контракте, отмечает он. Как следует из материалов портала госзакупок, на работы предусмотрена пятилетняя гарантия.
Сама площадь, по словам Салавата Щербакова, теперь будет «жить своей жизнью, как захочет». Эта жизнь может быть разной. По его мнению, здесь могут появиться тихие кафе, какие он увидел в Сирии или в Италии («хотя Европа сейчас сошла с ума, но раньше была нормальной», оговаривается он). Здесь могут быть торговые павильончики или музейные комплексы на первых этажах зданий, кафе. Можно будет, как и прежде, проводить городские елки — при этом скульптор затруднился указать место, в котором можно было бы ставить огромную ель, объяснив, что пространство «само будет развиваться, мы тут не можем команды давать».
Некоторые горожане меж тем отмечают, что пространство площади существенно уменьшилось. Практически вся она отдана под колоннаду, памятник и фонтан. В последнем летом резвились дети — теперь, с учетом мемориального статуса памятника («Павшим в боях за Родину посвящается», — гласит надпись на колоннаде), многим это может показаться неуместным. Так, совсем недавно горожане выступили резко против строительства детской площадки в парке имени Ленина, обосновав это тем, что сквер имеет мемориальное значение.
Мало зелени — деревья-старожилы под окнами министерств уцелели, так что в окна кабинетов не будет палить яркое летнее солнце, но в центре площади, выстеленной каменной брусчаткой, в полдень будет пекло. Проводить мероприятия, как планировалось, в летние дни здесь можно будет разве что по вечерам. Разумеется, отключив фонтан.
Справа от колоннады пока появились лишь три дерева, окруженные шестигранником из скамеек, слева — два.
Памятник, колоннада и здание Минстроя хорошо выглядят с высоты третьего-четвертого этажа, но, если смотреть, стоя на площади, сталинка почти полностью скрыта новыми объектами. Как на самом деле все получилось — хорошо или плохо — решать будущим поколениям горожан.