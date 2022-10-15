Вам очень повезло: как в Уфе открывали памятник Шаймуратову

Правый барельеф — это еще более глубокая история рождения генерала. По версии автора скульптуры, героический потенциал Шаймуратова формировался задолго до его рождения. Поэтому здесь представлены не только иллюстрации его биографии — отец, работавший бурлаком, сам герой, в детстве игравший на баяне, баржа, на которой он служил в юности, — но и история более древних времен, картинки быта– юрта, у которой привязан верблюд, сцена с играющим на курае башкиром, соколиная охота, символ республики — курай. Здесь же «северные амуры» в Париже, поверженные пушки с наполеоновскими вензелями. И даже отсылки к еще более древним временам — крылатый конь и лев (отсылающий к греческому мифу и подвиге Геракла) из башкирского эпоса «Урал-батыр». Наиболее масштабные фигуры — скачущих всадников. Копыта их коней застыли в воздухе. Одна из центральных фигур барельефа — национальный герой Салават Юлаев, который смотрит на своих потомков. Вообще, здесь достаточно много связей с первой конной статуей. Так, по словам Щербакова, плетка в руках Шаймуратова взята с памятника Тавасиева.