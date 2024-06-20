mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии

Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии

20 июня 2024, 10:54
Фото: 1MI
Криминальный квартет провернул целую спецоперацию ради ₽1 млн, сообщает пресс-служба СК Республики Башкортостан.

В Салавате четверо местных жителей в возрасте от 33 до 37 лет подозреваются в вымогательстве и незаконном лишении свободы, сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан. Суд отправил трех задержанных участников преступного замысла под арест, четвертый — в федеральном розыске.

Следователи сообщают фабулу преступного замысла криминального квартета. Вымогательство несуществующего долга они задумали еще в апреле 2024, а к реализации плана приступили в конце мая. Своей жертвой они выбрали 29-летнего приятеля. Вечером 31 мая мужчины предложили ему вместе отдохнуть в ночном клубе. Когда будущий потерпевший сел в «Ладу Калину», маршрут и план на вечер резко поменялись. Мужчину избили в машине, заперли в ночном клубе и потребовали от него ₽1 млн, которые он якобы им должен. Тот согласился с финансовыми претензиями, но сообщил о вымогательстве в компетентные органы.

В итоге, двух участников криминального квартета задержали при передаче ₽500 000. Их скрутили бойцы СОБРа и сотрудники ФСБ. Третьего участника преступного замысла задержали дома, а четвертый — пока в розыске.

Видео: ФСБ РБ
Читайте также:
Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя БашкирииДело пиарщицы Хабирова пересмотрят в МособлсудеПьяный автомойщик угнал машину с матерью в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Уголовное дело#Башкортостан#Криминал#Вымогательство#Новости Башкирии#Салават#Розыск#Арест#Инциденты
Подпишитесь
«Поступил по блату»: кто избил студентку медколледжа в Сибае
Сегодня, 10:02
Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке
Сегодня, 12:00
Из-за чего на самом деле избили студентку в Сибае
Сегодня, 10:46
«Ни о чём не жалею»: в Сибае юноша решил странно извиниться за избиение одногруппницы
Сегодня, 09:07
Женщина баловала сына на ворованную пенсию жителя Башкирии
Сегодня, 07:33