Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Салавате четверо местных жителей в возрасте от 33 до 37 лет подозреваются в вымогательстве и незаконном лишении свободы, сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан. Суд отправил трех задержанных участников преступного замысла под арест, четвертый — в федеральном розыске.
Следователи сообщают фабулу преступного замысла криминального квартета. Вымогательство несуществующего долга они задумали еще в апреле 2024, а к реализации плана приступили в конце мая. Своей жертвой они выбрали 29-летнего приятеля. Вечером 31 мая мужчины предложили ему вместе отдохнуть в ночном клубе. Когда будущий потерпевший сел в «Ладу Калину», маршрут и план на вечер резко поменялись. Мужчину избили в машине, заперли в ночном клубе и потребовали от него ₽1 млн, которые он якобы им должен. Тот согласился с финансовыми претензиями, но сообщил о вымогательстве в компетентные органы.
В итоге, двух участников криминального квартета задержали при передаче ₽500 000. Их скрутили бойцы СОБРа и сотрудники ФСБ. Третьего участника преступного замысла задержали дома, а четвертый — пока в розыске.