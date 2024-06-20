Вымогатели увезли мужчину в ночной клуб и похитили в Башкирии

Следователи сообщают фабулу преступного замысла криминального квартета. Вымогательство несуществующего долга они задумали еще в апреле 2024, а к реализации плана приступили в конце мая. Своей жертвой они выбрали 29-летнего приятеля. Вечером 31 мая мужчины предложили ему вместе отдохнуть в ночном клубе. Когда будущий потерпевший сел в «Ладу Калину», маршрут и план на вечер резко поменялись. Мужчину избили в машине, заперли в ночном клубе и потребовали от него ₽1 млн, которые он якобы им должен. Тот согласился с финансовыми претензиями, но сообщил о вымогательстве в компетентные органы.